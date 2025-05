Aborcja, eutanazja, gender. Co w tych tematach mówił papież Leon XIV?

Choć część duchowieństwa i wiernych katolickich w różnych regionach świata – szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej – coraz częściej opowiada się za dopuszczeniem wyjątków od tradycyjnego nauczania Kościoła, Leon XIV prezentuje zdecydowanie konserwatywne podejście. Już w 2015 roku, jeszcze jako biskup w peruwiańskim Chiclayo, Prevost zamieścił na Twitterze (obecnie X) zdjęcie z Marszu dla Życia z komentarzem:

„Zawsze brońmy ludzkiego życia!”

To jednoznaczna deklaracja w obronie życia poczętego, a zarazem stanowczy sprzeciw wobec aborcji.

Szczepienia jako moralny obowiązek

Co ciekawe, dla Prevosta ochrona życia obejmuje jednak nie tylko sprzeciw wobec przerywania ciąży, ale także działania prozdrowotne, w tym promowanie szczepień.

Podczas pandemii COVID-19 kardynał Prevost wielokrotnie zabierał głos w mediach społecznościowych, apelując o szczepienie jako formę troski o życie bliźniego. Jego stanowisko było zbieżne z nauczaniem papieża Franciszka, który również nawoływał do powszechnego szczepienia się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Prevost wskazywał, że szczepienie to nie tylko akt odpowiedzialności wobec siebie, ale również wyraz chrześcijańskiej solidarności z osobami najbardziej narażonymi – seniorami, osobami z chorobami przewlekłymi oraz mieszkańcami ubogich regionów globu. Choć nie opublikował oficjalnego dokumentu w tej sprawie, jego aktywność w mediach cyfrowych była intensywna i nacechowana moralnym wezwaniem.

Postrzegał on szczepienie jako „konkretną formę ochrony życia”, zgodną z duchem Ewangelii.

Wykluczenie ideologii gender i antykoncepcji

Leon XIV jest przeciwnikiem antykoncepcji oraz wszelkich praktyk, które – jego zdaniem – godzą w chrześcijańskie pojmowanie ludzkiej płodności. Tym samym odcina się od liberalniejszych propozycji niektórych duchownych, którzy postulują modyfikację katolickiego nauczania w duchu „troski o zdrowie reprodukcyjne”.

Jako biskup i później kardynał Prevost regularnie podkreślał, że „prawo do decydowania o własnym ciele”, choć powszechnie uznawane w debacie publicznej, nie może prowadzić do podważania fundamentalnego prawa do życia. Dla wielu wiernych na Zachodzie może to oznaczać powrót do bardziej ortodoksyjnej interpretacji katolickiej bioetyki.

Leon XIV kontra ideologia gender

W 2012 roku Robert Prevost wygłosił przemówienie do biskupów, w którym wyraził swoje głębokie zaniepokojenie wzrostem popularności tzw. ideologii gender. Według niego,

„promowanie ideologii gender jest mylące, ponieważ dąży do tworzenia płci, które nie istnieją, a nie należy wspierać przekonań i praktyk sprzecznych z Ewangelią”.

Jego słowa są jasnym sygnałem, że jako papież nie będzie wspierał postulatów środowisk LGBTQ+ w zakresie redefinicji rodziny, prawa do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe czy zmiany płci kulturowej. Prevost wprost wskazał na „homoseksualny styl życia” oraz „alternatywne rodziny składające się z partnerów tej samej płci i ich adoptowane dzieci” jako zjawiska, które pozostają poza nauczaniem Kościoła.

Przeciwko eutanazji i karze śmierci

Konsekwentnie broniąc życia od poczęcia do naturalnej śmierci, Leon XIV opowiada się również przeciwko eutanazji i karze śmierci. W mediach społecznościowych wielokrotnie wskazywał, że te praktyki są „niezgodne z nauczaniem Ewangelii i godnością człowieka”. Nie odnosił się jedynie do przypadków indywidualnych, ale krytykował całe systemy prawne, które dopuszczają takie formy kończenia życia.

Dla papieża moralna spójność oznacza, że Kościół musi sprzeciwiać się nie tylko aborcji, ale także egzekucjom i samobójstwu wspomaganemu, niezależnie od motywacji i okoliczności.

Głos wykluczonych i potępienie rasizmu

Choć wiele jego stanowisk może wydawać się konserwatywnych, Leon XIV nie jest oderwany od współczesnych realiów społecznych. Znany jest z licznych wypowiedzi potępiających rasizm i nierówności społeczne. W szczególności krytykował polityków, którzy nie potrafią podjąć działań legislacyjnych mających na celu ochronę mniejszości.

„Bierność polityków, którzy nie są w stanie wprowadzić żadnych legislacji w celu obrony osób o innym kolorze skóry” – pisał, nie ukrywając swego zaangażowania w sprawy społeczne.

Czytaj też:

Rodzinny dom papieża Leona XIV w rękach Polaka. Jego cena szokujeCzytaj też:

Papież Leon XIV zażartował z gwiazdy sportu. Wyszło zabawnie?