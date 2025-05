Spięcie między Macronem i jego żoną? Kamery zarejestrowały dziwną scenę

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widzimy otwierające się drzwi prezydenckiego samolotu Emmanuela Macrona. Po chwili na twarzy prezydenta Francji ląduje dłoń, która okazuje się należeć do jego małżonki. Widzimy też chwilowe zaskoczenie u polityka, szybko jednak zastąpione jego popisowym uśmiechem dla kamer.

Macron z ręką małżonki na twarzy. Zabawa czy scysja?

Na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, co tak naprawdę widać na nagraniu. Nie wygląda to na policzkowanie, uderzeniu brak mocy, a Macron błyskawicznie odzyskuje rezon. Spekulacje podsyciło jednak zejście pary prezydenckiej po schodach. Marcon sprawia wrażenie, jakby chciał wziąć małżonkę pod ramię, lub złapać ją za dłoń. Ta jednak zdaje się nie zauważać gestu.

Pałac Elizejski postanowił skomentować sytuację, by uniknąć plotek. „Był to moment, w którym prezydent i jego żona po raz ostatni odprężyli się przed rozpoczęciem podróży, przekomarzając się ze sobą. To był moment wzajemnej sympatii. To wszystko wystarczyło, aby dać teoretykom spiskowym trochę ziarna do ich młyna” – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Rosyjska propaganda czyha na potknięcia Macrona

Francuskie władze od razu zwróciły uwagę na nieprzychylne Paryżowi media, które przesłały w świat wersję o uderzeniu. „Russia Today i ich poplecznicy podchwycili to” – pisano. Warto przypomnieć, że niedawno rosyjskie media inspirowały oskarżenia pod adresem Macrona, opisując chusteczkę na jego biurku jako „biały woreczek z narkotykami”. Wówczas również Pałac Elizejski zmuszony był dementować dezinformację Kremla.

„Kiedy jedność europejska staje się niewygodna, dezinformacja posuwa się tak daleko, że zwykła chusteczka wygląda jak narkotyki. Te fałszywe informacje są rozpowszechniane przez wrogów Francji, zarówno za granicą, jak i w kraju. Musimy zachować czujność wobec manipulacji” – podkreślał Pałac Elizejski na X.

Co ciekawe, przekaz korzystny i podchwycony w Moskwie powieliła też polska posłanka, Anna Kwiecień z PiS. „To jakaś masakra kto w tej UE rządzi” – pisała 11 kwietnia. Komentarz pod manipulującym wpisem zostawił również Dariusz Matecki, także z PiS. „Powiedz nam Sławomir Nitras, co ten Francuz chowa do kieszeni?” – pytał zaczepnie polityka KO.

Czytaj też:

Kolejna „obiecująca” brednia Trumpa. „Trzeba się przyzwyczaić, że te słowa nic nie znaczą”Czytaj też:

Watykan gotowy na mediacje ws. Ukrainy. Meloni zabrała głos