Inwazja szczurów. Groźna choroba w europejskiej stolicy

Mieszkańcy Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegowiny, informują o pladze szczurów. Publikują w internecie zdjęcia wysypisk, przepełnionych śmietników oraz martwych zwierząt. Na fotografiach widać również gryzonie pływające w rzece Miljacka.

BBC poinformowała, że w bieżącym roku sytuacja jest gorsza niż w przeszłości. Spadek jakości usług publicznych spowodował rozwój populacji szczurów, które przenoszą groźne choroby.

Sarajevo. Epidemia „szczurzej gorączki” – leptospirozy

Największy szpital w kraju w ciągu jednej doby bieżącego tygodnia zanotował kilkanaście przypadków leptospirozy (krętkownicy) – odzwierzęcej choroby zwanej „szczurzą gorączką”. Krętki (bakterie tej choroby) dostają się do organizmu przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Uważana jest za chorobę zawodową pracowników zakładów oczyszczania ścieków oraz pracowników rolnych i hodowców zwierząt. Do jej objawów należą bóle głowy i mięśni. Jednymi z poważnych powikłań może być uszkodzenie wątroby i nerek. Nieleczona leptospiroza może być śmiertelna, powodując intensywne krwawienie do płuc.

Władze miasta wysłały na ulice dodatkowe ekipy sprzątające co ma pomóc w walce z ogłoszonym stanem epidemii. Interwencja kontrastuje z ostatnimi dwoma latami, kiedy nie prowadzono żadnych działań zwalczających szkodniki. Urzędnicy winią za to nieudany przetarg, z powodu którego rozwinęła się plaga szczurów i bezpańskich psów.

Stolica Bośni i Hercegowiny. „Kryzys wspólnotowy”

Minister zdrowia kantonu sarajewskiego, Enis Hasanovic określił sytuację jako „nie kryzys zdrowotny, ale kryzys wspólnotowy” – władze lokalne nie spełniają podstawowych wymogów higieny w rejonie.

Sebija Izetbegović, była dyrektorka Centrum Klinicznego przy Uniwersytecie w Sarajewie, ostrzegła przed hantawirusem, które może pojawić się w regionie z powodu duże ilości „dobrze odżywionych szczurów”.

Czytaj też:

Plaga szczurów w szczecińskim bloku. Mieszkańcy obwiniają sąsiadkęCzytaj też:

Poznań walczy z plagą szczurów. Obowiązki nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości