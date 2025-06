Głodny słoń zaskoczył sprzedawców. Przyszedł po przekąski

W Tajlandii doszło do nietypowego zdarzenia z udziałem dzikiego słonia. W miejscowości położonej w pobliżu Parku Narodowego Khao Yai 30-letni słoń o imieniu Plai Biang Lek wtargnął do lokalnego sklepu spożywczego, poszukując jedzenia.

Zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe. Na filmie widać, jak zwierzę wchodzi do sklepu, sięga trąbą po przekąski i zaczyna je jeść. Mimo swojej wielkości słoń zachowywał się spokojnie i nie był agresywny. Pracownicy sklepu próbowali bezskutecznie skłonić go do wyjścia.

Jak opowiedziała właścicielka sklepu, Kamploy Kakaew, słoń zjadł dziewięć paczek słodkich krakersów, jedną kanapkę i kilka suszonych bananów. Po posiłku opuścił sklep, trzymając w trąbie torbę z przekąskami. Poza zabrudzeniem podłogi i sufitu błotem nie wyrządził większych szkód.

Plai Biang Lek to dziki słoń zamieszkujący pobliski park narodowy. Wolontariuszka Danai Sookkanthachat poinformowała, że zwierzę wcześniej wchodziło do domów w poszukiwaniu pożywienia, ale po raz pierwszy zaobserwowano je w sklepie spożywczym. Nawet tego samego dnia słoń miał otworzyć okno w sypialni jednego z okolicznych domów.

Słonie szukają pożywienia. Mają utrudnione zadanie

Nie jest to pierwszy taki przypadek. Przykładowo w 2021 roku jedna z mieszkanek Tajlandii opublikowała w sieci zdjęcie z nietypowego poranka, kiedy ze snu wyrwał ją tajemniczy, dochodzący z kuchni dźwięk. – Pobiegliśmy na dół i zobaczyliśmy, że słoń wetknął głowę do naszej kuchni, dokładnie w tym miejscu, w którym ściana była zepsuta – opowiadała kobieta.

Według Departamentu Parków Narodowych, Ochrony Przyrody i Roślin w 2024 roku w Tajlandii żyło około 4 tysięcy dzikich słoni. Ekspansja terenów rolniczych sprawia, że naturalne siedliska tych zwierząt kurczą się, co zmusza je do poszukiwania pożywienia w pobliżu ludzkich osiedli.

