Sensacyjne ustalenia archeologów. Wiadomo, kto naprawdę zbudował Wielką Piramidę

Najnowsze odkrycia zespołu egiptologa dr. Zahiego Hawassa rzucają nowe światło na tę starą hipotezę i zmieniają sposób, w jaki postrzegamy budowniczych tego jednego z siedmiu cudów starożytnego świata.

W trakcie ostatniej ekspedycji archeologicznej w Egipcie, której przewodził dr Zahi Hawass, doszło do odkrycia, które może na zawsze zmienić historię budowy piramid. Zespół badaczy natrafił na starożytne rysunki wewnątrz Wielkiej Piramidy – inskrypcje pozostawione przez samych robotników, którzy uczestniczyli w jej budowie.

„Dzięki nowej technologii można faktycznie zobaczyć każde małe graffiti, a ostatnio mieliśmy ekspedycję pracującą wewnątrz pięciu komór, nagrywającą każdy kawałek lub mały list napisany i pozostawiony przez gangi, które zbudowały piramidy” – powiedział dr Hawass w rozmowie z Mattem Beallem w podcaście Limitless.

Jak zaznaczył egiptolog, nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności inskrypcji. „Nie ma możliwości”, aby rysunki zostały sfałszowane – stwierdził kategorycznie. Jego zdaniem dowodzi to nie tylko aktywnego udziału Egipcjan w budowie piramid, ale również tego, że byli oni wolnymi ludźmi.

Groby w cieniu piramidy

Wraz z graffiti zespół Hawassa odkrył także groby należące do budowniczych piramidy. To znalezisko ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ sugeruje, że ci ludzie nie byli traktowani jak niewolnicy, lecz z szacunkiem i godnością.

„Groby mogą potwierdzić dwa ważne fakty – pierwszy to imiona znalezione w górnej części cmentarza, które wskazują, że robotnicy budujący piramidy byli Egipcjanami” – powiedział Hawass.

Drugi dotyczy samego pochówku. „Gdyby byli niewolnikami, nigdy nie zostaliby pochowani w cieniu piramid, gdyby byli niewolnikami, nigdy nie przygotowaliby grobowców dla królów i królowych na wieczność” – dodał, podkreślając kulturowe znaczenie miejsca pochówku w starożytnym Egipcie.

Miasto robotników i codzienne życie na placu budowy

Dzięki pracy archeologa Marka Linera udało się również zidentyfikować obszar na wschód od Wielkiej Piramidy jako swoiste „miasto robotników”. Znajdowały się tam nie tylko domostwa, ale także infrastruktura potrzebna do wyżywienia tysięcy ludzi. W tym miejscu natrafiono m.in. na pozostałości piekarni, co stanowi kolejny dowód na to, że piramid nie budowali niewolnicy, lecz zorganizowane grupy pracowników.

Podczas wykopalisk odkryto też „tysiące” kości zwierzęcych. Jak zaznaczył dr Hawass, to kolejny dowód przeczący dotychczasowym wyobrażeniom o prostym i ubogim jadłospisie robotników.

„Kości zostały zbadane przez eksperta, który stwierdził, że pochodziły one od około 11 krów i 13 kóz – wystarczającej ilości, aby codziennie wyżywić 10 000 robotników” – podkreślił egiptolog.

Tym samym upada kolejna z teorii głosząca, że budowniczowie żywili się jedynie chlebem, czosnkiem i cebulą. Odnalezione resztki dowodzą, że mieli oni dostęp do mięsa i byli dobrze odżywiani – co nie byłoby możliwe w przypadku niewolniczej pracy.

Technologia i siła ludzkich rąk

Jak właściwie powstała piramida? Odpowiedź dr. Hawassa, choć zaskakująca, opiera się na fizycznej sile ludzi i prostych, ale skutecznych technikach transportowych.

„Przybywali robotnicy, niektórzy cięli kamienie, kształtowali je, a inni transportowali je na drewnianych saniach do podstawy piramidy” – opisał proces egiptolog. Dodał, że następnie bloki skalne były przenoszone na wyższe poziomy za pomocą rampy zbudowanej z gruzu i błota.

Choć metoda ta może wydawać się dziś prymitywna, była wówczas skuteczna i umożliwiła wzniesienie jednego z największych i najbardziej precyzyjnych zabytków w historii ludzkości.

„Wielka Pustka” i mikro-robot: kolejna zagadka do rozwiązania

Podczas rozmowy z Mattem Beallem dr Hawass wspomniał także o intrygującym projekcie eksploracyjnym, który ma ruszyć na początku przyszłego roku. Beall – amerykański przedsiębiorca i gospodarz podcastu – zapowiedział, że pomoże sfinansować eksplorację tzw. „Wielkiej Pustki” (ang. Big Void) w Wielkiej Piramidzie. Przestrzeń tę odkryto w 2017 roku, a jej dokładne przeznaczenie wciąż pozostaje nieznane.

Według Hawassa „Wielka Pustka” znajduje się nad Wielką Galerią i ma wielkość dwóch ciężarówek. Beall wyjaśnił, że do jej zbadania zostanie użyty specjalny robot, który będzie miał zaledwie sześć milimetrów szerokości. Urządzenie zostanie wysłane przez specjalne tunele i szczeliny wewnątrz piramidy, aby dotrzeć do zagadkowej komory i dostarczyć pierwszych zdjęć jej wnętrza.

