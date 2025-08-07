Trump przedstawił Putinowi ofertę nie do odrzucenia ws. Ukrainy? Znane szczegóły

Władimir Putin spotkał się w środę 6 sierpnia ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa – Steve’em Witkoffem. Według Onetu reprezentant prezydenta USA miał złożyć rosyjskiemu przywódcy uzgodnioną z mocarstwami europejskimi propozycję rozejmu w związku z wojną w Ukrainie. Jak przekonuje w swoim tekście były dyplomata w Rosji Witold Jurasz, oferta ma być bardzo korzysta z perspektywy Moskwy.

Propozycje zakładają właśnie rozejm, a nie pokój; faktyczne uznanie rosyjskich zdobyczy terytorialnych (poprzez odłożenie tej kwestii na 49 lub 99 lat) oraz wycofanie większości sankcji nałożonych na Rosję, a w dalszej perspektywie powrót do współpracy energetycznej, czyli importu rosyjskiego gazu i ropy. Pakiet ma nie zawierać gwarancji nierozszerzania NATO, czego niezmiennie domaga się Rosja.

Rosja otrzymała bardzo korzystną ofertę ws. wojny w Ukrainie? W tle słowa Sikorskiego i Tuska

Kreml nie otrzymał również żadnej obietnicy ws. wstrzymania wsparcia wojskowego dla Ukrainy. To nie ma być jednak dla Rosji większym problemem. Onet przywołał też wypowiedzi Donalda Tuska, Petra Pavla oraz Radosława Sikorskiego z ostatnich dni, które miałyby świadczyć o tym, że porozumienie jest możliwe. Nie wiadomo jednak, czy Moskwa przyjmie ofertę. Jeszcze kilka dni temu szanse na to miały być większe, niż obecnie.

Paradoksalnym przykładem mają być na to wzajemne groźby nuklearne między USA i Rosją. Gdyby porozumienie zostało zawarte, to Trump poszedłby na bardzo znaczne ustępstwa wobec Kremla. Putin z kolei przerwałby inwazję na Ukrainę bez osiągania celów, stąd nie chcąc przyznać się do porażki tłumaczyłby, że decyzję podjął w obliczu groźby potencjalnych uderzeń nuklearnych.

Moskwa dostała czas do piątku, ale twierdzi, że prezydent USA blefuje?

Moskwa miała jednak w ostatnim czasie znów usztywnić stanowisko. Ultimatum Trumpa mija 8 sierpnia, ale zdaniem Rosji prezydent USA blefuje. Gdyby Moskwa odrzuciła taką ofertę, to wszystko wskazywałoby na to, że zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z Rosją byłoby niemal niemożliwe. Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow poinformował, że w najbliższym czasie Putin spotka się z Trumpem. Szczegóły na razie nie są jednak znane.

Czytaj też:

Krok ku pokojowi czy polityczna gra? Trump komentuje spotkanie z PutinemCzytaj też:

Rosyjski plan wojny z NATO. Szef wywiadu Ukrainy ostrzega i ujawnia datę