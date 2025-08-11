Zapowiedź spotkania liderów Rosji i USA na Alasce wywołała falę komentarzy. Analizujący wypowiedzi rosyjskich ekspertów „Washington Post”zwrócił uwagę, że ich zdaniem to Trump „ugiął się pierwszy”, zgadzając na tego typu rozmowę. Twierdzą tak m.in. dlatego, że nie spodziewają się po Moskwie porzucenia swoich podstawowych celów.

Alaska miejscem rozmów Putina z Trumpem

Putin stawi się na Alasce z żądaniami demilitaryzacji Ukrainy, zmiany jej władz na prorosyjskie, blokowania integracji Kijowa z NATO oraz przyjęcia przez nią neutralności. Siergiej Markow jasno zapowiada, że „Rosja nie zrobi ani jednego kroku wstecz”. Jedynym kompromisem może być wstrzymanie obecnej ofensywy wojskowej.

Rosjanie nie kryją też, że podoba im się wybór Alaski na miejsce rozmów. Zwracają uwagę na jego symbolikę, przypominając, że była to kiedyś „rosyjska Ameryka o prawosławnych korzeniach”. Określenia takiego użył doradca ekonomiczny Putina Kirił Dmitrijew, który pośredniczy w rozmowach między Kremlem a Waszyngtonem.

Trump obsesyjnie marzy o Pokojowym Noblu?

O rosyjskiej przeszłości i prawosławnej teraźniejszości mieszkańców Alaski mówił też oligarcha Konstantin Małofiejew. Politolog z King's College London prof. Sam Green podkreślał, że symbolika szczytu jest „fatalna”. Tłumaczył, że wygląda to jak podkreślenie, że granice można zmieniać, a terytoria sprzedawać, przypominając o historii Alaski.

Historyk i ekspert amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych Max Boot dodawał do tego swoje obawy odnośnie motywacji Trumpa. Jego zdaniem kieruje się on „niezdrową obsesją na temat zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla”. Dążenia do zaprowadzenia pokoju w Ukrainie za wszelką cenę mają narażać go na manipulacje Putina.

