Putinowi kończy się czas, ultimatum Trumpa na finiszu. „Jestem bardzo rozczarowany”

Donald Trump powiedział w czwartek, że może spotkać się z Władimirem Putinem, nawet jeśli ten nie spotka się wcześniej z Wołodymyrem Zełenskim. – On chciałby się ze mną spotkać, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstrzymać zabijanie. W zeszłym miesiącu zginęło 14 000 osób. Co tydzień ginie 4 000 lub 5000 osób. Nie lubię długiego czekania. Myślę, że to wstyd. A większość z nich to ukraińscy i rosyjscy żołnierze oraz niektórzy mieszkańcy miast – mówił prezydent USA.

Trump kontynuował, że „wystrzeliwane są rakiety i każdej nocy ginie 35-40 osób, co jest straszne”. Ubolewał też, że ofiarami są młodzi ludzie. Amerykański przywódca zaznaczył, że zrobi „wszystko”, aby powstrzymać trwającą wojnę w Ukrainie. Putin pytany o ewentualne spotkanie z Zełenskim zaznaczył, że „jest to możliwe, ale aby do tego doszło, należy stworzyć odpowiednie warunki”.

Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem? Trwają negocjacje

Doradca prezydenta Rosji ds. zagranicznych Jurij Uszakow odrzucił wcześniej możliwość udziału ukraińskiego przywódcy w szczycie, co według Białego Domu Trump był gotów rozważyć. Putin powiedział, że ma nadzieje spotkać się prezydentem USA w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rosyjski przywódca nie chciał ujawnić, kto zainicjował możliwość potencjalnego spotkania. Zwrócił uwagę, że „obie strony wyraziły zainteresowanie”.

Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt zaznaczyła, że Biały Dom pracuje nad szczegółami ewentualnych spotkań – poinformowało Associated Press. Trump w Gabinecie Owalnym został również zapytany przez dziennikarzy co z wyznaczonym na piątek ultimatum. – To zależy od Putina. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany – przyznał przywódca Stanów Zjednoczonych.

