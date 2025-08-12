Dana White potwierdza szokujący pomysł Trumpa. Takiej gali nie było w historii sportu

Amerykańska organizacja MMA Ultimate Fighting Championship osiągnęła w ostatnich latach gigantyczny sukces sportowy i komercyjny, stając się najbardziej rozpoznawalną na całym świecie. Nic dziwnego, że Paramount podpisał z nią właśnie umowę na sprzedaż praw telewizyjnych, opiewającą średnio na 1,1 mld dolarów rocznie przez kolejnych 7 lat.

Gala UFC w Białym Domu? Dana White pewny swego

Podekscytowany tym faktem szef UFC Dana White w wywiadzie dla Associated Press odniósł się do zapowiadanego od pewnego czasu wydarzenia, czyli planu zorganizowania gali MMA w Białym Domu. – To się absolutnie wydarzy – zapewniał biznesmen.

– Pomyślcie tylko, w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki, UFC na południowym trawniku Białego Domu będzie transmitowane na żywo w CBS – opowiadał. Sam zamierza spotkać się jeszcze w tej sprawie z prezydentem kraju Donaldem Trumpem oraz jego córką Ivanką. Rozmowa zaplanowana jest na 28 sierpnia, a gala wstępnie miałaby odbyć się 4 lipca 2026 roku.

USA. Donald Trump chce walk w klatce przed Białym Domem

Jako pierwszy o pomyśle organizacji gali powiedział dziennikarzom Donald Trump. Stwierdził, że na trawniku przed Białym Domem mogłoby zebrać się nawet 20 tys. widzów.

— Każdy z naszych parków narodowych, pól bitewnych i miejsc historycznych będzie miał specjalne wydarzenia na cześć „America250”, a nawet myślę, że będziemy mieli walkę UFC. Czy ktoś ogląda UFC? Wielkiego Danę White'a? Będziemy mieli UFC. Będziemy mieć walkę UFC, pomyślcie o tym, na terenie Białego Domu. Mamy tam dużo ziemi – mówił podczas wystąpienia 4 lipca.

Czytaj też:

„Fatalna symbolika” spotkania Trumpa z Putinem. Rosjanie mają jasne cele?Czytaj też:

Nowa odsłona wojny celnej Trumpa. Uderzenie w firmy technologiczne