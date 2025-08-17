Melania Trump napisała poruszający list do Putina. Poznaliśmy jego treść

Podczas sobotniego spotkania na Alasce prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wręczył Władimirowi Putinowi list od swojej żony, pierwszej damy Melanii Trump – podała agencja Reuters. Dokument dotyczył dzieci wywożonych z Ukrainy do Rosji w trakcie wojny. Urzędnicy potwierdzili tematykę listu, ale nie zdradzili jego szczegółów.

Treść pisma ujawniła telewizja Fox News, nazywając je „listem pokoju”. Według stacji Putin przeczytał słowa Melanii od razu, w obecności obu delegacji.

Odezwa do sumienia Putina

„Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem” – napisała pierwsza dama USA.

Melania Trump apelowała w liście o „stworzenie świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł obudzić się w pokoju, a jego przyszłość była strzeżona”. Dodała, że „potomkowie każdego pokolenia rozpoczynają życie w czystości – niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią”.

Pierwsza dama zwróciła uwagę, że część dzieci w obecnych realiach musi „śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność – w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością”.

W emocjonalnym apelu zaznaczyła, że Putin może „przywrócić im melodyjny śmiech”. Jak podkreśliła: „Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się pan całej ludzkości”.

„Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra” – dodała Melania Trump. List zakończyła słowami: „Nadszedł czas”.

Porwania ukraińskich dzieci

Według władz w Kijowie, Rosja wywiozła lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Na miejscu zmusza się je do rusyfikacji, zakazuje używania języka ukraińskiego i poddaje intensywnej propagandzie. Starsze trafiają nawet do szkółek wojskowych.

Właśnie z powodu roli w tych deportacjach Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku wydał nakaz aresztowania Władimira Putina.

