Do tego miejsca ściągają turyści z całego świata. Są tu nieziemskie wschody i zachody słońca

Hin Sam Wan to mająca ponad 75 milionów lat formacja, która składa się z trzech ogromnych skał przypominających pływające razem wieloryby. Niektórzy twierdzą jednak, że skały przypominają bardziej rozbity statek kosmiczny. Formacja znajduje się na terenie parku leśnego Phu Sing w prowincji Bueng Kan w północno-wschodniej Tajlandii, ponad 750 km od stolicy kraju Bangkoku.

Skały są czczone przez lokalną społeczność. Według legendy trzy wieloryby pojawiły się kiedyś w okolicy tego miejsca i były uważane przez miejscowych za bogów opiekuńczych. Pewnego dnia bogowie podpłynęli blisko łodzi rybaków na morzu i zostali złapani w sieć oraz zranieni. Rybacy odkryli ten fakt i przecięli sieć, aby uwolnić wieloryby. Trzy wieloryby zniknęły w morzu i nigdy więcej nie powróciły do tego miejsca.

Hin Sam Wan, czyli Trzy Wielorybie Skały. Ta formacja skalna w Tajlandii robi wrażenie

Duży wystający klif z piaskowca ze względu na swój charakterystyczny wygląd jest dość często odwiedzany przez turystów. Znajduje się tam punkt widokowy, z którego można podziwiać okolicę: rzekę Mekong, czy góry dystryktu Pakkading w Laosie. Turyści często oglądają również wschody czy zachody słońca lub mgłę zimą. W pobliżu znajduje się również muzeum dla turystów zainteresowanych kulturą ludu Isan.

Liczy ona obecnie około 22 miliony osób, mieszkających głównie w północno-wschodniej Tajlandii i Laosie. Istnieje również język isan, który jest spokrewniony z centralnym językiem tajskim oraz laotańskim. Nazywany jest też północno-wschodnim językiem tajskim. Funkcjonuje niemal wyłącznie jako język mówiony. W okolicy bramy Phu Sing znajduje się złoty posąg Buddy umieszczony na kamiennym cokole. W pobliżu jest także świątynia.

