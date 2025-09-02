W tym kościele zamordowano Polkę. Teraz idzie pod młotek

Wierni kościoła św. Patryka w dzielnicy Anderston w Glasgow zostali poinformowani, że muszą przenieść się do innych kościołów w mieście, a budynek zostanie zamknięty – poinformował portal heraldscotland.com. Powodem są problemy finansowe. Sprawa wydawała się przesądzona już dwa lata temu. Wówczas dochodziły głosy, że utrzymanie kościoła będzie mało prawdopodobne z powodu kosztu remontu wynoszącego dwa miliony funtów.

Kościół św. Patryka w Anderston w Glasgow będzie zamknięty

Kluczowe okazały się koszty utrzymania budynku i zmiany demograficzne. Z decyzją nie zgadzają się niektórzy parafianie. Podkreślają, że kościół jest siedzibą jednej z najstarszych parafii w Glasgow. – Nasza parafia ma 175 lat. Z pewnością możemy znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich? Stan budynku i jego kondycja nie są najlepsze – co do tego wszyscy się zgadzamy – ale rozważanie zamknięcia jako jedynego rozwiązania nie może być słuszne – oceniła jedna z parafianek.

– Kościół św. Patryka jest historyczną i architektoniczną perełką w okolicy, która straciła już tak wiele zabytków i przestrzeni społecznych. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję przedstawić długoterminowy i zrównoważony plan parafian dotyczący utrzymania parafii i kościoła św. Patryka. W Anderston trwa wiele inwestycji deweloperskich, które mogą przyczynić się do wzrostu liczby wiernych – skomentował z kolei lokalny przedsiębiorca. Teren budynku jest wystawiony na sprzedaż.

To jedna z najbardziej makabrycznych zbrodni w Szkocji. Zamordowano tam 23-letnią Polkę

Kościół jest znany z jednej z najbardziej makabrycznych zbrodni w Szkocji. Peter Tobin ukrył pod podłogą budynku ciało polskiej studentki, po tym jak ją zgwałcił i zamordował w 2006 r. 23-latka pracowała w kościele jako sprzątaczka, aby sobie dorobić. Po odkryciu ciała Polki kościół został zamknięty na rok.

Seryjny morderca ze Szkocji został skazany w maju 2007 r. na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe co najmniej po 21 latach. Podczas odbywania kary więzienia przez Tobina rozwiązano sprawy zaginięcia dwóch nastoletnich uczennic, które zaginęły w 1991 r. Seryjny szkocki morderca we wrześniu 2022 r. upadł w swojej celi. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł miesiąc później w wieku 76 lat.

Czytaj też:

800 zł miesięcznie dla Kościoła? Nowa danina budzi kontrowersjeCzytaj też:

Sekta wewnątrz Kościoła. Szokujące relacje członków wspólnoty