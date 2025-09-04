Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant miał 91 lat

„Z ogromnym smutkiem Grupa Armani ogłasza śmierć swojego twórcy, założyciela i niestrudzonej siły napędowej: Giorgio Armaniego” – podał dom mody w komunikacie, który został wydany w czwartek 4 września. Jeden z najsłynniejszych projektantów mody miał 91 lat. Był synonimem nowoczesnego włoskiego stylu i elegancji. Łączył talent projektanta z przenikliwością biznesmena, prowadząc firmę, której roczne obroty sięgały 2,3 mld euro – podała agencja Reutera

Więcej informacji wkrótce.