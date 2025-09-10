Papież zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Przypomniał o ważnym dniu

Papież Leon XIV na środowej audiencji ogólnej dostrzegł polskich pielgrzymów, którym poświęcił kilka słów. Zawierzył ich Maryi Królowej Pokoju i prosił o modlitwy w konkretnej intencji, przypominając o ważnym święcie.

Watykan. Papież przemówił do Polaków

– Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dzisiaj, obchodzicie Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, symbolicznie upamiętniający ich cierpienia oraz ich wkład w odbudowę Polski po II wojnie światowej – mówił Ojciec Święty.

– Pamiętajcie w modlitwie i w projektach humanitarnych również o dzieciach Ukrainy, Gazy i innych regionów świata dotkniętych wojną. Polecam was oraz cierpiące dziś dzieci, opiece Maryi, Królowej Pokoju, i z serca błogosławię – oświadczył Leon XIV.

Polskie akcenty w Watykanie

W ubiegłym tygodniu papież zachęcał Polaków do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie. Wcześniej jeszcze przyjął na audiencji prezydenta Karola Nawrockiego, który podarował mu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Na 2027 rok w Gietrzwałdzie zaplanowano obchody 150. rocznicy objawień maryjnych.

Prezydent rozmawiał też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Poinformowano później, że Nawrocki zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Polski prezydent wraz z rodziną modlił się w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II i złożył tam wiązankę kwiatów.

Podczas wizyty w Watykanie Nawrockiemu towarzyszą szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz zastępca szefa gabinetu prezydenta Jarosław Dębowski.

Czytaj też:

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Najnowszy sondażCzytaj też:

„W ciągu 48 godzin”. Karol Nawrocki podjął ważną decyzję