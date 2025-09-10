Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Najnowszy sondaż

Minął ponad miesiąc od zakończenia prezydentury Andrzeja Dudy i zaprzysiężenia Karola Nawrockiego jako jego następcy. CBOS przedstawił wyniki sondażu, w którym po raz pierwszy zapytano Polaków o ocenę nowego prezydenta.

Miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Nowy sondaż CBOS

Prawie połowa Polaków działalność Karola Nawrockiego oceniło pozytywnie – odpowiedź taką wskazało 44 proc. ankietowanych. Negatywnie oceniło ją 30 proc. biorących udział w badaniu. Ponad jedna czwarta respondentów, 26 proc., nie oceniło działalności Karola Nawrockiego ani pozytywnie, ani negatywnie.

Obecnego prezydenta pozytywnie ocenia trochę mniej Polaków niż jego poprzednika pod koniec kadencji. W lipcu pracę prezydenta Andrzeja Dudy dobrze oceniło 49 proc. ankietowanych. Karol Nawrocki otrzymał w sondażu jednak dużo mniej negatywnych głosów – 30 proc. wobec 44 proc. negatywnych opinii, jakie otrzymał Andrzej Duda.

Polacy ocenili prezydenta. Wysoki odsetek negatywnych ocen

CBOS podkreślił, że trzej poprzednicy Karola Nawrockiego (Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) swoje prezydentury rozpoczynali z przewagą pozytywnych opinii o działalności. Karol Nawrocki wyróżnia się jednak wysokim w porównaniu do innych prezydentów odsetkiem negatywnych ocen. W badaniu 30 proc. oceniło jego działalność negatywną. Lech Kaczyński na początku swojej kandydatury miał ich 16 proc., a Bronisław Komorowski – 17 proc.

CBOS przeprowadził badanie między 21 sierpnia a 1 września. Wzięło w nim 917 dorosłych mieszkańców Polski, których wylosowano z bazy PESEL. Wywiady były prowadzone metodami CAPI (wywiad osobisty, 64,6 proc. wszystkich wywiadów), CATI (wywiad przez telefon, 18,8 proc.) oraz CAWI (przez internet, 16,7 proc. wywiadów).

Czytaj też:

„W ciągu 48 godzin”. Karol Nawrocki podjął ważną decyzjęCzytaj też:

Drony nad Polską. Jest reakcja Nawrockiego i Tuska. „Najwyższy priorytet”