Dostałeś niemieckie powiadomienie alarmowe? Oto, co musisz zrobić

W czwartek 11 września 2025 roku o godzinie 11:00 w Niemczech przeprowadzono ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W ramach ćwiczenia, we wszystkich niemieckich sieciach telefonii komórkowej został nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że „z uwagi na zasięg sygnału, możliwe jest odebranie tego komunikatu również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami”. „Zachowaj spokój. Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem” – podkreślono w komunikacie. Informację zamieszczono również na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Test systemu ostrzegania na terenie Niemiec. Polacy mogą otrzymać komunikat. Zachowaj spokój

System ostrzegania ma umożliwić szybkie dotarcie informacji do ludzkości w przypadku zagrożenia. Technologia Cell Broadcast umożliwia wysłanie krótkiej wiadomości do wszystkich urządzeń znajdującej się w zasięgu wybranych nadajników. Nie jest to SMS, który trafia do skrzynki wiadomości, tylko powiadomienie alarmowe, które wyświetla się jako alert systemowy. Może mu towarzyszyć charakterystyczny dźwięk, wibracje, piszczenie lub miganie światłem.

Komunikat jest wyraźne oznaczony jako próba lub test. Nie trzeba podejmować jakichkolwiek działań. W alertach testowych nie ma żadnych wezwań do ewakuacji ani wskazówek dotyczących natychmiastowego działania w przeciwieństwie do sytuacji, gdyby pojawiło się prawdziwe niebezpieczeństwo. Po stronie polskiej w związku z testem nie było żadnych dodatkowych alarmów w przestrzeni publicznej, np. syren ostrzegawczych uruchamianych lokalnie.

