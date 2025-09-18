Macronowie mają dość. Tak chcą udowodnić, że Brigitte jest kobietą

Posiadająca milionowe zasięgi prawicowa influencerka Candace Owens uparcie przekonuje internautów, że Brigitte Macron jest w rzeczywistości mężczyzną. W marcu 2024 roku stawiała na szali nawet „całą swoją reputację zawodową”, podtrzymując swoje zdanie w tej sprawie.

Brigitte Macron mężczyzną? Wytoczyła proces influencerce

Francuska para prezydencka ma dość tego typu twierdzeń i oskarża Amerykankę o zniesławianie i atakowanie pierwszej damy w celu zwiększenia własnej rozpoznawalności medialnej i odniesienia w ten sposób korzyści. Pozew przeciwko byłej dziennikarce Daily Wire wniesiono jeszcze w lipcu tego roku.

W amerykańskim prawie zniesławienie osób publicznych potrzebuje jeszcze dodatkowej przesłanki „rzeczywistej złośliwości”. Przed sądem trzeba udowodnić, że pozwany świadomie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje lub w rażący sposób lekceważył prawdę.

Brigitte Macron gotowa publicznie walczyć z fejkami

W wywiadzie dla BBC prawnik Macronów Tom Clare podkreślał, że Brigitte uznaje oskarżenia influencerki za „wyjątkowo przykre”. Nie zdradził, jakie dokładnie dowody przedstawi w sądzie, ale zapewniał, że jego klientka jest zdecydowana pokazać prawdę i wyjaśnić tę kwestię publicznie. Zapowiedział jedynie, że pokazane zostaną m.in. zdjęcia Brigitte w ciąży oraz wychowującej dzieci.

– To proces, któremu będzie musiała poddać się publicznie. Ale jest zdecydowana zrobić wszystko, co konieczne, aby wyjaśnić tę sprawę – zapowiadał. – Jeśli ta nieprzyjemna sytuacja ma powstrzymać to wszystko, jest w stu procentach gotowa stawić temu czoła – dodawał.

Candace Owens twierdzi, że u boku Macrona widzimy nie Brigitte, a mężczyznę o imieniu Jean-Michel Trogneux. BBC wyjaśnia, że Trogneux to w rzeczywistości starszy brat pierwszej damy, który mieszka w Amiens we Francji. Publicznie pokazywał się dwukrotnie podczas inauguracji Emmanuela Macrona w 2017 i 2022 roku.

Czytaj też:

Tusk z ostrym wpisem. „Głupota to nie okoliczność łagodząca”Czytaj też:

Facebook cenzuruje wpis na temat Charliego Kirka. „Nie, to musi być pomyłka”