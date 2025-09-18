Macronowie mają dość. Tak chcą udowodnić, że Brigitte jest kobietą
Brigitte Macron
Brigitte Macron Źródło: Shutterstock / Asatur Yesayants
Emmanuel Macron oraz jego żona Brigitte zamierzają przed sądem udowodnić, że pierwsza dama Francji jest kobietą. To odpowiedź na twierdzenia, wygłaszane przez amerykańską prawicową influencerkę Candace Owens.

Posiadająca milionowe zasięgi prawicowa influencerka Candace Owens uparcie przekonuje internautów, że Brigitte Macron jest w rzeczywistości mężczyzną. W marcu 2024 roku stawiała na szali nawet „całą swoją reputację zawodową”, podtrzymując swoje zdanie w tej sprawie.

Brigitte Macron mężczyzną? Wytoczyła proces influencerce

Francuska para prezydencka ma dość tego typu twierdzeń i oskarża Amerykankę o zniesławianie i atakowanie pierwszej damy w celu zwiększenia własnej rozpoznawalności medialnej i odniesienia w ten sposób korzyści. Pozew przeciwko byłej dziennikarce Daily Wire wniesiono jeszcze w lipcu tego roku.

W amerykańskim prawie zniesławienie osób publicznych potrzebuje jeszcze dodatkowej przesłanki „rzeczywistej złośliwości”. Przed sądem trzeba udowodnić, że pozwany świadomie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje lub w rażący sposób lekceważył prawdę.

Brigitte Macron gotowa publicznie walczyć z fejkami

W wywiadzie dla BBC prawnik Macronów Tom Clare podkreślał, że Brigitte uznaje oskarżenia influencerki za „wyjątkowo przykre”. Nie zdradził, jakie dokładnie dowody przedstawi w sądzie, ale zapewniał, że jego klientka jest zdecydowana pokazać prawdę i wyjaśnić tę kwestię publicznie. Zapowiedział jedynie, że pokazane zostaną m.in. zdjęcia Brigitte w ciąży oraz wychowującej dzieci.

– To proces, któremu będzie musiała poddać się publicznie. Ale jest zdecydowana zrobić wszystko, co konieczne, aby wyjaśnić tę sprawę – zapowiadał. – Jeśli ta nieprzyjemna sytuacja ma powstrzymać to wszystko, jest w stu procentach gotowa stawić temu czoła – dodawał.

Candace Owens twierdzi, że u boku Macrona widzimy nie Brigitte, a mężczyznę o imieniu Jean-Michel Trogneux. BBC wyjaśnia, że Trogneux to w rzeczywistości starszy brat pierwszej damy, który mieszka w Amiens we Francji. Publicznie pokazywał się dwukrotnie podczas inauguracji Emmanuela Macrona w 2017 i 2022 roku.

Źródło: BBC