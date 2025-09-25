Wielki szczur zaatakował dziecko. Był „wielkości kota”

Francuskie media donoszą o dramatycznym zdarzeniu, do jakiego doszło przed kilkoma dniami w mieście Hawr w Normandii. W niedzielę 21 września dwuletni chłopiec został zaatakowany przez szczura. Zwierzę było rzekomo „wielkości kota”.

Atak szczura w Hawrze. „Wielkości kota”

– Był cały we krwi, miał obrażenia uszu, w tym jedno poważnie uszkodzone – w rozmowie z Actu przekazała członkini rodziny poszkodowanego chłopca. Dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala – chłopiec odniósł obrażenia twarzy, ucha oraz dłoni. Matka dodała, że chłopiec był również posiniaczony. Jego opiekunowie usłyszeli płacz około 8:15 i zastali dziecko zakrwawione w łóżku.

Po ataku gryzonia rodzice chłopca zainstalowali w pokoju kamerę, która uchwyciła gigantycznego szczura. Gryzonia złapano i pozbawiono życia.

Chłopiec w stanie krytycznym. Pogryzł go gigantyczny szczur

Francuskie media donoszą, że stan dziecka był krytyczny. Pod uwagę brany jest przeszczep skóry lub rekonstrukcja ucha. Rany na dłoni są zainfekowane.

— Jest oszołomiony, ma pusty wzrok, boi się, nie reaguje — powiedziała matka dziecka.

Do ataku doszło w jednym z mieszkań socjalnych. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że zgłaszali problemy ze szczurami, ale bez rezultatu.

– Od dawna zgłaszaliśmy obecność szczurów w domu, ale nic się nie zmieniło. Czy musi dojść do tragedii, żeby w końcu coś się zadziało? – przekazała Actu sąsiadka poszkodowanej w wyniku ataku gryzonia rodziny.

– Widzimy szczury nawet w dzień, chodzą po tarasach i korytarzach – powiedziała inna mieszkanka osiedla dla telewizji France 3, dodając, że odważniejsze szczury wbiegają do mieszkań.

Rodzina pogryzionego chłopca trafiła tymczasowo do hotelu w oczekiwaniu na deratyzację.

