Szef Pentagonu przemówił do setek generałów: Koniec z „woke”, DEI, polityczną poprawnością

Szef Pentagonu Pete Hegseth, tytułujący się od niedawna „ministrem wojny”, przemawiał w bazie Quantico pod Waszyngtonem do setek amerykańskich generałów, ściągniętych na tę okazję także z najdalszych zakątków świata. Ogłosił nowe zasady, które mają zakończyć erę politycznej poprawności w wojsku USA.

Pete Hegseth zapowiada rewolucję w armii USA. Koniec z poprawnością

Mówił o konieczności napraw dekad rozkładu. – Zbyt długo awansowaliśmy zbyt wielu umundurowanych dowódców z niewłaściwych powodów, ze względu na ich rasę, parytety płci – stwierdzał.

– Przywódcy polityczni obrali zły kierunek i zbłądziliśmy. Staliśmy się ministerstwem „woke”, ale już nigdy więcej. Koniec z miesiącami tożsamości, różnorodnością w biurach, facetami w sukienkach – oznajmiał, zapowiadając zerwanie z DEI (od słów różnorodność, równość, inkluzywność), czyli polityką szczególnego traktowania mniejszości.

– Czas politycznie poprawnego, nadwrażliwego, „takiego, by nie urazić niczyich uczuć” przywództwa właśnie się kończy – grzmiał. – Koniec podziałów, rozpraszaczy czy urojeń „gender” – mówił dalej, podkreślając wagę „etosu wojownika”. W tym miejscu zasugerował, że instruktorzy dostaną możliwość zastraszania rekrutów i stosowania przemocy fizycznej w granicach prawa.

– Musimy być gotowi. Albo będziemy gotowi do wygranej albo nie – stwierdzał, po czym tłumaczył, co ma pomóc w owej gotowości. Wezwał do skończenia z „grubymi generałami” i zapowiadał wprowadzenie nowych standardów sprawności oraz testów fizycznych dwa razy do roku. Standardy ma zmienić też wygląd wojskowych. Hegseth skrytykował brody u żołnierzy i zapowiedział przymus ich golenia.

Szef Pentagonu: Naszą misją jest prowadzenie wojny

– Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Departamentu Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa. Będziemy nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój – deklarował.

– Oczyszczamy drogę dla liderów, żeby byli liderami. Możecie powiedzieć, że kończymy wojnę z wojownikami – stwierdzał. Wezwał generałów, których nie przekonują jego słowa, do rezygnacji. Występujący po nim prezydent Trump w wielu punktach powtórzył twierdzenia Hegsetha i po raz kolejny mówił o tym, że zakończył więcej wojen niż jego poprzednicy.

