6-letni rekord przechodzi do historii. Takiej ryby nie złowił jeszcze nikt

Wędkarz Toni Peiro z Panamy złapał mierzącego 126 centymetrów długości lucjana. Ryba została zgłoszona do międzynarodowego stowarzyszenia wędkarskiego (IGFA), które prowadzi światowy rejestr rekordowych połowów według swoich kryteriów. Zgodnie z zasadami IGFA nowy rekord długości musi być co najmniej o jeden cm dłuższy od dotychczasowego, aby go zastąpić.

Stowarzyszenie dopuszcza, aby rekordowe ryby były wypuszczane żywe do wody po zarejestrowaniu ich oficjalnej wagi na certyfikowanej wadze. Okaz złowiony przez Peiro jest o sześć cm większy niż obecny rekord. Na stronie IGFA można przeczytać, że dotychczasowy rekord w tej kategorii padł 17 marca 2019 r. na wyspie Jicaron w panamskiej prowincji Chiriqui, a szczęśliwcem był Salvador Castanedo Aristi, dla którego jest to jedyny rekord w karierze.

Mają ponad 30 aktualnych rekordów świata. Właśnie pochwalili się kolejnym zgłoszeniem

Największy Lucjan z gatunku Lutjanus cyanopterus (cubera snapper) osiąga zwykle do 1,52 metra długości. Jego średnia wielkość wynosi od 90 do 160 cm, a waga dobija zwykle do 57 kg. Żyją z kolei do 55 lat. To kolejne takie zgłoszenie od Los Buzos, ośrodka wędkarskiego położonego na półwyspie Azuero na wybrzeżu Pacyfiku w Panamie, który szczyci się ponad 30 aktualnymi rekordami świata.

Lucjany są popularną rybą żywieniową, powszechnie spotykaną w trollingu na rafach koralowych. Występują w Zatoce Meksykańskiej i Morzu Karaibskim. Istnieje ok. 113 gatunków w rodzinie lucjanowatych. Lucjany są jednym z ulubionych obiektów obserwacji nurków. Występują zazwyczaj w dużych ilościach, trzymając się w średnich lub dużych ławicach. Łatwo je rozpoznać po wydłużonym ciele, dużych otworach gębowych i rozwidlonych ogonach.

