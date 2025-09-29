Niesamowity połów 15-latka. Jego ryba ważyła ponad 100 kilogramów

15-letni Cruz Strohmeyer z Luizjany wędkarstwem interesuje się od lat. W te wakacje ustanowił sobie jeden cel: złowić tarpona atlantyckiego. Jest to nie lada wyzwanie — ryby te potrafią mierzyć nawet 250 centymetrów i ważyć 160 kilogramów.

W dniu, który 15-latek zapamięta na zawsze, na łowy wypłynął z doświadczonym przewodnikiem wędkarskim, Lance’em „Coonem” Schouestem. Na wielką chwilę nie musiał długo czekać. — Przy trzecim rzucie… BAM! — wspomina połów „Coon”.

Jak opowiada Cruz Strohmeyer, poczuł lekkie szarpnięcie, po czym zaczął zwijać żyłkę. — Pierwszy wyskok ryby był jakieś 2,5 metra od łodzi. Byłem w szoku. Kiedy zobaczyłem rybę, byłem niesamowicie podekscytowany. Wiedziałem, że taki okaz trafia się raz w życiu — relacjonuje nastolatek.

„Coon” już wtedy wiedział, że ryba jest ogromna. — Wyglądała na co najmniej 90 kilogramów — opowiada. — Przy jej kolejnym skoku już oceniłem ją na około 100 kilogramów — dodaje.

15-latek walczył z rybą ponad 2 godziny. Opłaciło się

Dla 15-latka było to ogromne wyzwanie. — Na początku ryba dużo skakała, potem się zmęczyła — opowiada. Sam młody wędkarz też zdążył się zmęczyć, zanim gigantyczny tarpon atlantycki znów wyskoczył.

Od rozpoczęcia holowania, do wyciągnięcia ryby z wody, minęły 2 godziny i 10 minut. — Kiedy przyjrzałem się lepiej, widziałem już, że ryba waży około 105 kilogramów — wspomina „Coon”.

Doświadczony wędkarz niewiele się pomylił. Ostatecznie waga w porcie Cypress Cove Marine w Venice pokazała 104 kilogramy. Uplasowało to wyciągniętą przez Cruza Strohmeyera rybę na piątym miejscu wśród największych ryb w historii stanu.

Na tym jednak nie koniec. „Coon” sprawdził dokładnie księgę rekordów Międzynarodowego Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego (IGFA), w której znalazł rekord juniorów (do lat 16), wynoszący 101 kilogramów.

— Przy IGFA zawsze mówimy „rekord w trakcie weryfikacji”, bo jest wiele zasad — wytłumaczył. Wszystko jednak wskazuje, że już niedługo 15-latek z Luizjany zostanie oficjalnym rekordzistą.

