Ten wędkarski rekord może przechodzić z rąk do rąk. Teraz znowu został pobity

Jeff Van Remortel jest zawodowym przewodnikiem wędkarskim. Od 16 lat pływa ze swoimi klientami po zatoce Green Bay na jeziorze Michigan we wschodniej części amerykańskiego stanu Wisconsin. Doskonale zna te wody i wie gdzie łowić. Niech świadczą o tym przede wszystkim jego liczne zdjęcia z połowów publikowane w sieci.

Padł kolejny wędkarski rekord. Kto wie, ile się utrzyma

Nie inaczej było 4 czerwca, kiedy Van Remortel wypłynął na wody Green Bay ze swoim wieloletnim klientem, Mikem Jacoby. Wędkarz miał świadomość, że tego ranka może spodziewać się udanego połowu. Wpłynąć na to miała przede wszystkim faza księżyca, która dawała krótkie okno żerowania.

Około godz. 8:30 Van Remortel i Jacoby byli w trakcie zanęcania wokół łodzi, kiedy drugi z nich zauważył solidnego szczupaka amerykańskiego podążającego za jego haczykiem. Choć obyło się bez brania, wędkarze uznali to za dobry omen i potwierdzenie, że faktycznie ryby są w tej fazie księżyca aktywne.

Wędkarze nie musieli długo czekać na kolejną rybę. Chwilę później Van Remortel wyciągnął z wody szczupaka amerykańskiego mierzącego 56 cali, czyli nieco ponad 142 cm. Był to jego osobisty rekord. Wcześniej największy złowiony przez niego okaz mierzył 55,75 cala, 141,5 cm. Jak się także okazało, rekord był nie tylko osobisty, ale i stanowy.

Van Remortel już kiedyś obiecał sobie, że jeżeli złowi rekordową rybę, to przeprowadzi pełen proces certyfikacji. Dlatego też przygotowany był na dokładne udokumentowanie połowu, po którym wypuścił rybę z powrotem do wody.

Ustanowił wędkarski rekord. Ma świadomość, że nie utrzyma go zbyt długo

Dotychczasowy rekord pobity został o 3 cale, 7,5 cm. Co jednak ważne, Departament Zasobów Naturalnych Wisconsin notuje rekordy dla szczupaka amerykańskiego dopiero od 2017 roku. Powoduje to, że jest on dość regularnie pobijany.

Świadomość tego ma sam Van Remortel. „Zaledwie tydzień temu, 11 września, mój klient Dave Pasula złowił rybę o długości 56 cali, czyli wyrównującą mój stanowy rekord. W ciągu ostatnich trzech lat mieliśmy łącznie 7 ryb o długości między 55 a 56,25 cala” — wytłumaczył w mediach społecznościowych wędkarz. Jak dodał, przy największej z nich nie podjęto decyzji przeprowadzenia certyfikacji. W przeciwnym razie to właśnie ona byłaby aktualnym rekordem stanu.

