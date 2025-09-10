Takiego suma wyciągnął z Odry. O wędkarzu rozpisują się władze miasta

Sezon wędkarski na Silurus glanis wciąż trwa – zakończy się dopiero w październiku (lub nawet w listopadzie – ze względu na zmiany klimatyczne, związane z globalnym ociepleniem).

Jeden z wędkarzy wybrał się jakiś czas temu nad Odrę na terenie Kędzierzyna-Koźle (województwo opolskie). Liczył, że zwowi słusznych rozmiarów suma – i tak się stało. Na facebookowym profilu miasta, które znane jest z największego i najszerzej rozwiniętego zakładu przemysłu chemicznego, ujawniono szczegóły – podano długość schwytanej ryby.

Wędkarz złowił gigantycznego suma. Był o włos od pobicia rekordu Polski

KĘDZIERZYN-KOŹLE Miasto możliwości – na tablicy tej strony, która uruchomiona została ponad dekadę temu przez władze KK na Facebooku, poinformowano o długości okazu. Haczyk wędki pasjonata chwycił 245-centymetrowy sum. S. glanis został „złowiony w okolicach Mariny Lasoki”. „Kilka metrów dalej udało się wyciągnąć niewiele mniejszy okaz o dł. 230 cm” – wskazano we wpisie.

Opolska miejscowość przypomniała, że obecny rekord Polski wynosi nieco więcej – największy dotąd złowiony sum mierzył 261 cm. (różnica 16 cm). KK zauważa, że „odrzańskie olbrzymy”, które spotkamy w Kędzierzynie, są „niewiele mniejsze” od topowego rozmiaru ryby. „Spokojnie mogłyby konkurować o podium w historii polskiego wędkarstwa” – twierdzą władze miasta.

„Nogi się pode mną ugięły”

Kto złowił jak dotąd największego „polskiego” suma? Dobrze znany w środowisku wędkarskim Mateusz Kalkowski. Jak przyznał swego czasu w rozmowie z kanałem W pogoni za sumem (medium publikuje materiały wideo na platformie YouTube), na widok ryby „zbladł”. – Nogi się pode mną ugięły, bo nigdy wcześniej nie widziałem takiego potwora – relacjonował swój wyczyn z 2022 roku.

