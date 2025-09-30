Ustanowił nowy rekord świata? 13-letni wędkarz złowił rybę cięższą od siebie

Chłopak łowił z pokładu łodzi czarterowej. Marzyły mu się agresywne drapieżniki – w tym celu nabił na haczyk mintaja (Gadus chalcogrammus) i zanurzył w wodzie.

Ale ryba, która znalazła się w głębinach, zwabiła znajdującego się w pobliżu halibuta atlantyckiego.

13-latek złowił gigantycznego halibuta. Ryba długo nie dawała za wygraną

Młody pasjonat pochodzi z New Hampshire. Razem z załogą łodzi American Classic znalazł się około sto mil od wybrzeża stanu w północno-wschodniej części USA.

Gdy zanurzył w wodzie haczyk z przynętą z mintaja, po zaledwie półtorej minuty chwycił za niego halibut – i to nie byle jaki, bo okaz miał potężne rozmiary. Ważył aż 177 funtów (blisko 80,3 kilograma). Warto dodać, że 13-latek sam waży znacznie mniej – 120 funtów (około 55 kg).

Serwis outdoorhub.com opisuje, że młodzieniec „przez 30 wyczerpujących minut odrzucał wszelką pomoc doświadczonych członków załogi i innych wędkarzy”, którzy chcieli mu pomóc we wciągnięciu ryby na pokład. – Nie, chcę go złapać sam – odpowiadał za każdym razem stanowczo 13-latek.

Padł nowy rekord świata? Młody wędkarz złożył wniosek, decyzja należy do międzynarodowej organizacji

W końcu udało mu się wyciągnąć H. hippoglossus na powierzchnię. Tutaj pomoc dorosłych mężczyzn, którzy otaczali go na pokładzie, była już niezbędna – ryba miała zbyt duże rozmiary i wagę, by 13-latek był w stanie samodzielnie wciągnąć ją na pokład.

Według outdoorhub.com wydarzenie jest prawdopodobnie nowym rekordem świata wśród juniorów – w kategorii połowu halibuta atlantyckiego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego rozpatruje właśnie wniosek młodzieńca, który ubiega się o uznanie wyczynu.

Redakcja serwisu przypomina, że poprzedni rekord w kategorii H. hippoglossus wynosi 130 funtów (blisko 59 kg). To oznacza, że młody pasjonat dokonał czegoś naprawdę niesamowitego.

