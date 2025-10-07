Wstrząsająca śmierć holenderskiego dziennikarza. Polak ujawnił kulisy zabójstwa

W poniedziałek (6 października) Polak zeznał, że to właśnie jemu zlecono wykonanie egzekucji. W zamian miał otrzymać 80 tysięcy euro. Ostatecznie miał jednak nie zgodzić się na zabójstwo. Twierdzi, że w dniu zamachu został zmuszony do prowadzenia samochodu, którym uciekł faktyczny sprawca.

Polak tłumaczył, że wcześniej wielokrotnie obserwował de Vriesa w Amsterdamie, robił zdjęcia miejsc, w których dziennikarz pojawiał się po nagraniach programu RTL Boulevard, i przekazywał je zleceniodawcom. W poprzednim procesie zaprzeczał wszystkiemu — teraz przyznaje, że kłamał (ze strachu).

Ruszył proces. 9 osób na ławie oskarżonych. Wymiar sprawiedliwości podejmie decyzję ws. pod koniec 2025 roku

39-latek przekonywał, że jego rola ograniczała się do prowadzenia auta, i że wyrok 28 lat więzienia, który usłyszał wcześniej, jest zbyt surowy. Prokuratura jednak domaga się dla niego i dwóch innych oskarżonych kar dożywocia. W sumie na ławie oskarżonych w procesie apelacyjnym zasiada dziewięć osób. Sprawa ma potrwać jeszcze kilka tygodni, a wyrok zostanie ogłoszony pod koniec roku – jak podaje fakt.pl.

Kim był Peter de Vries? W przeszłości zasłynął m.in. dzięki ujawnieniu kulis porwania Freddy’ego Heinekena, właściciela browaru Heineken, w 1983 roku. W ostatnich latach życia wspierał świadka koronnego w procesie przeciwko mafii kierowanej przez Ridouana Taghiego — jednego z najbardziej niebezpiecznych przestępców w kraju. To właśnie ten wątek miał, zdaniem śledczych, doprowadzić do jego śmierci.

Tragiczna śmierć holenderskiego dziennikarza śledczego

W połowie 2021 roku Peter de Vries zmarł w amsterdamskim szpitalu, dziewięć dni po tym, jak został postrzelony na ulicy niedaleko studia telewizji RTL4. Miał 64 lata.

