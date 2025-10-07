We Wrocławiu powstaje nowa świątynia. Kościół buduje kontrowersyjne bractwo

W odległości zaledwie 7 kilometrów od wrocławskiego Rynku wznoszony jest nowy kościół. Architektonicznie nawiązuje do stylu romańskiego, ale dla okolicznych mieszkańców ważne jest co innego.

Wrocław. W centrum powstaje nowy kościół

— Ładny ten kościół, ale nie będę do niego chodziła. Chyba nie jest katolicki... Ja do Świętego Jerzego chodzę – mówiła w rozmowie z Onetem pani Barbara. — Nie wiem, co to za kościół, ale na pewno nie jest katolicki – stwierdzał inny rozmówca portalu.

Świątynię wznosi bractwo założone w 1970 roku przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a. To odłam Kościoła katolickiego, który odrzuca dokumenty Soboru Watykańskiego II dotyczące ekumenizmu i wolności religijnej i słynie z ostrej krytyki papieży Pawła VI oraz Jana Pawła II. Lefebryści nie uznali kanonizacji tego drugiego.

Kim są lefebryści?

Lefebryści znani są z mszy odprawianych wyłącznie w rycie trydenckim, czyli w języku łacińskim i z kapłanem stojącym tyłem do wiernych. Papież Franciszek przedłużył im prawo do rozgrzeszania w sakramencie spowiedzi, jednak Konferencja Episkopatu Polski określiła Bractwo jako grupę schizmatycką.

„Sprawują mszę świętą ważnie, ale niegodziwie” – pisał o lefebrystach arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny. W odpowiedzi na te słowa Bractwo zarzuciło mu nieustanną i niesprawiedliwą krytykę. „Stolica Apostolska wydała wiele zarządzeń, które potwierdzają słuszność naszej misji od samego początku” – pisał ks. Karl Stehlin, były szef grupy.

Onet dowiedział się, że choć świątynia lefebrystów będzie skromna z zewnątrz, to w środku ma nawiązywać do barokowych kościołów. Wzorem dla niej podobno była Bazylika św. Piotra w Watykanie. Portal podał też cenę działki, która wynosić miała 1 mln 250 tys. zł. Szacowane koszty budowy i wyposażenia świątyni to z kolei co najmniej 3,5 mln zł.

