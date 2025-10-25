Catherine Connolly nową prezydentką Irlandii. Trzecia kobieta w historii kraju

Catherine Connolly wygrała wybory prezydenckie w Irlandii, zdobywając 63,08 proc. głosów – wynika z niepełnych jeszcze danych z 40 z 43 okręgów wyborczych. Niezależna posłanka, wspierana przez partie lewicowe, pokonała Heather Humphreys z centroprawicowej partii Fine Gael, która uzyskała 29,73 proc. głosów.

Trzecim kandydatem był Jim Gavin z partii Fianna Fáil, który wycofał się jeszcze przed głosowaniem, jednak jego nazwisko pozostało na kartach wyborczych. Otrzymał 7,18 proc. głosów. Według irlandzkich mediów frekwencja była niższa niż w poprzednich wyborach w 2018 roku, kiedy wyniosła 43,9 proc. Dodatkowo rekordowa liczba, aż 13 proc. oddanych głosów, została uznana za nieważne.

Heather Humphreys przyznała porażkę i pogratulowała rywalce. – Będzie prezydentem nas wszystkich, będzie też moim prezydentem i naprawdę chcę jej życzyć wszystkiego najlepszego – powiedziała kandydatka Fine Gael cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Catherine Connolly nową prezydentką Irlandii. Kim jest?

68-letnia Catherine Connolly to doświadczona parlamentarzystka, od 2016 roku zasiadająca w irlandzkim parlamencie. W kampanii poparły ją m.in. Sinn Féin, Partia Pracy i Socjaldemokraci. Jest znana z krytyki polityki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, sprzeciwia się zwiększaniu europejskich wydatków na zbrojenia oraz otwarcie potępia działania Izraela w Strefie Gazy. Popularność przyniosło jej zaangażowanie w sprawy społeczne, szczególnie w kontekście kryzysu mieszkaniowego.

Catherine Connolly będzie trzecią kobietą w historii Irlandii, która obejmie urząd prezydenta – po Mary Robinson (1990) i Mary McAleese (1997). Urząd prezydenta w Irlandii ma charakter głównie reprezentacyjny i ceremonialny. Inauguracja nowej prezydentki zaplanowana jest na 11 listopada w sali św. Patryka na Zamku Dublińskim.

