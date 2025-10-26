Trump podnosi cła dla Kanady. Czy reklama z Reaganem jest prawdziwym powodem?

Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że podnosi cła na import z Kanady o dodatkowe 10 procent. Jak tłumaczył, decyzja ma związek z emisją reklamy telewizyjnej zamówionej przez władze Ontario, w której wykorzystano archiwalne słowa Ronalda Reagana krytykujące politykę ceł.

„Ronald Reagan KOCHAŁ cła ze względu na bezpieczeństwo narodowe i gospodarkę, ale Kanada stwierdziła, że tak nie było! (…) Ze względu na poważne przeinaczenie faktów i wrogie działania, podnoszę cło na Kanadę o 10 proc. powyżej tego, co płacą obecnie” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Reklama z Reaganem wywołała spór. Kanadyjskie media: To wymówka

Wcześniej prezydent ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Ottawą. Reklama, która wywołała spór, przedstawiała fragment przemówienia Reagana z 1987 roku. Były prezydent mówił w nim: „Kiedy ktoś mówi: »Nałóżmy cła na import z zagranicy«, wygląda to tak, jakby robił coś patriotycznego (…) Jednak w dłuższej perspektywie takie bariery handlowe szkodzą wszystkim amerykańskim pracownikom i konsumentom”.

Fundacja Prezydencka i Instytut Ronalda Reagana uznały, że kanadyjskie władze zniekształciły sens wypowiedzi, montując ją bez zgody.

Kanadyjskie media, w tym publiczny nadawca CBC, twierdzą jednak, że reklama była jedynie pretekstem. Według nich Trump podjął decyzję pod wpływem frustracji z powodu przeciągających się rozmów handlowych. Kevin Hassett, doradca ekonomiczny Białego Domu, przyznał, że decyzja prezydenta „jest wyrazem jego frustracji działaniami i postawą Kanadyjczyków w ciągu miesięcy negocjacji”.

Ontario zakończy emisję reklamy. Ale jeszcze nie teraz

Premier prowincji Ontario Doug Ford zapowiedział, że reklama zostanie zdjęta z anteny dopiero w poniedziałek. „Naszym zamiarem było zawsze rozpoczęcie rozmowy o typie gospodarki, którą Amerykanie chcą budować, oraz o skutkach ceł dla pracowników i firm. Osiągnęliśmy nasz cel” – powiedział Ford.

Emisja spotów ma potrwać przez weekend, kiedy finał ligi baseballa MLB (World Series) gromadzi widownię liczoną w milionach w Ameryce Północnej i Azji.

