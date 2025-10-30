Niespotykany widok na terenie elektrowni w Czarnobylu. Biegają tam niebieskie psy

Zajmująca się pomocą na terenach dotkniętych katastrofami organizacja pozarządowa Clean Futures Fund informuje o bardzo niezwykłym zjawisku w pobliżu nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jej pracownicy zaobserwowali tam psy o nienaturalnie niebieskiej sierści.

Czarnobyl. W zonie biegają niebieskie psy

Do odkrycia doszło podczas próby wyłapania dziko żyjących w zonie psów. Pracownicy CFF zajmują się sterylizacją czworonogów, których w tzw. strefie żyje około 700. To potomstwo zwierząt porzuconych tam podczas ewakuacji z 1986 roku, kiedy mieszkańcy musieli uciekać z powodu awarii elektrowni i skażenia okolicy.

„Natknęliśmy się na trzy psy, które były całkowicie niebieskie” – informowali pracownicy organizacji we wpisie na Instagramie. Łatwo sobie wyobrazić, że wielu internautów nie uwierzyło w pokazywane przez aktywistów zdjęcia i dało temu głośny wyraz w komentarzach.

„Do tych, którzy komentują, że sfałszowaliśmy te zdjęcia, albo specjalnie farbowaliśmy psy, żeby zbierać pieniądze albo szerzyć dezinformację – nie wiem co powiedzieć poza tym, że nie mamy czasu ani potrzeby robienia takich rzeczy. Jesteśmy przekonani, że reputacja naszej organizacji mówi sama za siebie” – podkreślono w komunikacie CFF.

Skąd w Czarnobylu niebieskie psy?

Organizacja podejrzewa, że nienaturalny kolor psów wcale nie jest wynikiem promieniowania i skażenia. Jako jedno z rozwiązań zagadki podają możliwość wejścia zwierząt w kontakt z silnymi barwnikami przemysłowymi lub nieokreślonymi substancjami chemicznymi. Zaznaczono, że zwierzęta nie wyglądają na chore. Wręcz przeciwnie – sprawiają wrażenie zdrowych i aktywnych.

Pracownicy CFF zamierzają schwytać któregoś z niebieskich psów i poddać go dokładniejszym badaniom. Mają nadzieję na rozwiązanie zagadki ich niezwykłego ubarwienia. CFF na terenie elektrowni w Czarnobylu oprócz programu sterylizacji psów prowadzi też szczepienia, dokarmia zwierzęta i leczy chore osobniki.

