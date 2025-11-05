Dożywocie dla niemieckiego pielęgniarza. Ta sprawa wstrząsnęła krajem

Morderczy pielęgniarz grasował na oddziale opieki paliatywnej kliniki pod Akwizgranem. Śledczy ustalili, że podawał pacjentom środki przeciwbólowe oraz na uspokojenie tyko po to, by mieć spokój w pracy. W ten sposób przyczynił się do śmierci 10 osób, a mógł uśmiercić jeszcze 27 innych.

Niemcy. Pielęgniarz uśmiercał pacjentów, został skazany

Proces mordercy rozpoczął się w marcu 2024 roku. Oskarżony przez cały czas podkreślał, że nie podawał leków, by zabijać. Jego obrońcy wnioskowali nawet o uniewinnienie, jednak ostatecznie sąd zgodził się z prokuraturą i wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności – najsurowszą w niemieckim systemie karnym.

Lista ofiar pielęgniarza spod Akwizgranu nie została jeszcze zamknięta. Śledczy cały czas pracują nad kolejnymi nazwiskami, analizując dokładnie listę pacjentów z wcześniejszych lat pracy mężczyzny. Prokuratura już zaznaczyła, że można spodziewać się kolejnych zarzutów.

Sprawa Nielsa Hoegla

W Niemczech znów odżyła dyskusja na temat seryjnych morderców w służbie zdrowia. Przypomniano głośny przypadek Nielsa Hoegla, pielęgniarza skazanego w 2019 roku również na dożywocie za zabicie 85 osób.

W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że główną motywacją Hoegla była chęć wykazania się przy resuscytacji. Jak pisał „Bild”, wśród współpracowników zyskał nawet przydomek „Rambo reanimacji”. Według byłego kolegi z pracy, Hoegel „odpychał wszystkich na swojej drodze”, kiedy tylko jakiś pacjent potrzebował sztucznego oddychania. Wpadł w 2005 roku, kiedy w szpitalu w Delmenhorst podawał pacjentowi nieprzepisany lek.

Podczas procesu pielęgniarz tłumaczył, że celowo doprowadzał pacjentów do problemów ze zdrowiem, ponieważ chciał próbować ich reanimować a następnie czerpać satysfakcję z tego, iż może ratować ich życie. Prokuratorzy podkreślili, że gdyby pracownicy szpitali wcześniej powiadomili organy ścigania o tym, co się dzieje w klinikach, być może wielu pacjentów udałoby się uratować.

