Co z podróżą Witkoffa do Moskwy? Wyciek rozmów nie pomoże

Wizytę Steve’a Witkoffa w Moskwie potwierdził doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. Towarzyszyć ma mu Jared Kushner. Może to wzmocnić działania dyplomatyczne USA w sprawie planu pokojowego dotyczącego Ukrainy, biorąc pod uwagę sukcesy Kushnera podczas negocjacji na Bliskim Wschodzie.

Delegacja odbędzie się jednak w momencie, gdy do mediów wyciekły stenogramy rozmów Witkoffa z rosyjskimi urzędnikami. Według Bloomberga, amerykański wysłannik radził rosyjskiemu doradcy, jak prowadzić rozmowę z Donaldem Trumpem w celu uzyskania korzystnych dla Moskwy zapisów.

Sytuacja wywołała falę krytyki w USA i Europie. – Wiedziałem, że to jest rosyjska wtyczka, że to jest patentowany rusofil i że to poprzez niego właściwie dochodzi do tego spisku mocarstw przeciwko Europie i przeciwko Ukrainie – stwierdził na antenie TVN24 prof. Roman Kuźniar, były kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Moskwa gotowa do rozmów z USA. Przeszkodzić może wyciek tajnych rozmów

Skandal wokół nagrań uruchomił spekulacje dotyczące ich źródła. Amerykański „Newsweek” wskazał trzy możliwe kierunki: amerykański wywiad, Rosję lub któreś z państw NATO. Sam Trump pytany o sprawę stwierdził, że takie działania są standardową formą negocjacji.

Tymczasem Reuters informuje, że będący jeszcze kilka dni temu głównym punktem wyjścia do negocjacji 28-punktowy plan pokojowy USA – który został źle przyjęty zarówno w Kijowie, jak i w Europie – oparto na dokumencie przygotowanym przez Rosję. Moskwa nie ukrywa, że nie zamierza rezygnować ze swoich oczekiwań.

– Nie może być mowy o żadnych ustępstwach ani o rezygnacjach z naszego podejścia do tych kluczowych kwestii – powiedział Siergiej Riabkow, wiceminister spraw zagranicznych Rosji, chwilę po tym, jak Białym Dom ogłosił postępy w rozmowach z Moskwą.

