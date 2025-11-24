Ukraina i USA uzgodniły poprawki do planu pokojowego. Kiedy finalny projekt?

W niedzielę 23 listopada delegacje z Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych miały uzgodnić w Genewie poprawki do projektu planu pokojowego. Trwające w Szwajcarii rozmowy pomiędzy przedstawicielami obu krajów pracowały nad amerykańskimi propozycjami, zgłoszonymi w celu zakończenia wojny z Rosją.

Genewa. USA i Ukraina negocjują plan pokojowy

Oficjalne komunikaty po ostatniej turze rozmów mówią o „duchu partnerstwa” i dążeniu do wspólnego celu. Choć nie przedstawiono żadnych szczegółów, to strona ukraińska zapewniła, że projekt planu pokojowego odzwierciedla interesy Kijowa i gwarantuje bezpieczeństwo kraju w krótkiej oraz dalszej perspektywie.

Centralnymi elementami w amerykańskim planie pokojowym dla Ukrainy mają być suwerenność, bezpieczeństwo oraz dobrobyt europejskiego kraju. Prace nad konkretnymi zapisami będą kontynuowane, a szczegóły dopracowywane.

We wspólnym oświadczeniu dyplomatów z obu krajów zaznaczano postęp w negocjacjach. Mówiono o udoskonaleniu planu pokojowego i raz jeszcze przypominano, iż musi on uwzględniać suwerenność Ukrainy. Dodawano przy tym, że pokój musi być nie tylko trwały, ale i sprawiedliwy. Wspomniano również o ścisłej współpracy z europejskimi partnerami, która ma być kontynuowana.

Pokój dla Ukrainy. Amerykańska delegacja mówi o optymizmie

Reprezentujący USA sekretarz stanu Marco Rubio na konferencji prasowej deklarował optymizm i wiarę w szybką finalizację porozumienia. Podkreślał, że różnice zdań są do pokonania, nawet jeśli nie wszystko w planie pokojowym zostało uzgodnione. Przypomniał o czwartkowym terminie dla Ukrainy, ale jednocześnie nie wykluczył lekkiego przesunięcia tej granicy.

Rubio zwracał uwagę, że ważniejsze od wspomnianej daty jest przygotowanie trwałego i satysfakcjonującego dla Ukrainy rozwiązania. Jak mówił, kilka dodatkowych dni to cena, którą jest gotów zaakceptować w tym procesie. Obok niego Stany Zjednoczone w negocjacjach reprezentują jeszcze specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff, Jared Kushner i sekretarz ds. sił lądowych Dan Driscoll.

