Europejscy przywódcy z kontrpropozycją. Tak ma wyglądać plan pokojowy dla Ukrainy

Dokument został opracowany podczas obrad przywódców na szczycie G20 w Johannesburgu. Ma on m.in. wykluczać jakiekolwiek ograniczenia dotyczące liczebności ukraińskich sił zbrojnych oraz przywracać Kijowowi kontrolę nad kluczowymi obiektami infrastruktury.

W kopii projektu, do której dotarł „Washington Post”, autorzy proponują, by na siły zbrojne Ukrainy nie były nakładane limity. Dokument przewiduje też, że Ukraina odzyska kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Jądrową i Kachowską Elektrownią Wodną oraz będzie miała „nieograniczone prawo przepływu” na Dnieprze i sprawować zwierzchnictwo nad Mierzeją Kinburnską. Pozostałe spory terytorialne miałyby zostać rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni.

Autorzy projektu – jak podaje agencja Reutera, powołując się na niemieckie źródło – przesłali w sobotę kopię dokumentu do władz ukraińskich i amerykańskich. W niedzielę w Genewie ma odbyć się spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa państw z grupy E3 – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec – z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

USA zaproponowało 28-punktowy plan pokojowy. Niektóre fragmenty budzą zastrzeżenia

Propozycja europejskich przywódców jest odpowiedzią na 28-punktowy plan pokojowy zaproponowany przez Stany Zjednoczone. Ten przewiduje m.in. rezygnację Ukrainy z aspiracji do NATO, a także uznanie rosyjskiej kontroli nad Krymem i częścią Donbasu.

Co więcej, dokument zakłada ograniczenie liczebności armii ukraińskiej, gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA uzależnione od niewykonywania działań ofensywnych oraz stacjonowanie zachodnich myśliwców w Polsce.

„Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów” – poinformował w niedzielę premier Donald Tusk.

