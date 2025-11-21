Wyciekły zapisy planu pokojowego dla Ukrainy. Jest fragment o Polsce

Portal Axios opublikował 28-punktowy projekt amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy, który miał być omawiany między wysłannikami Donalda Trumpa i Władimira Putina. Według Politico dokument nie był konsultowany z Ukrainą ani państwami europejskimi. Biały Dom potwierdził, że nad planem trwają prace i że ma on charakter wstępny.

Plan zakłada, że Ukraina zobowiąże się do nieprzystępowania do NATO, a Sojusz ma potwierdzić, że jej członkostwo nie jest możliwe. NATO miałoby także gwarantować, że jego żołnierze nie będą stacjonować na Ukrainie. W dokumencie przewidziano zawarcie porozumienia o nieagresji między Rosją, Ukrainą i Europą oraz regularny dialog USA, NATO i Rosji w sprawach bezpieczeństwa.

Plan pokojowy dla Ukrainy ujawniony. W tym punkcie pojawia się Polska

W części wojskowej projekt ogranicza liczebność ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy i utrzymuje zakaz posiadania broni nuklearnej. Europejskie myśliwce miałyby stacjonować w Polsce. Gwarancje bezpieczeństwa USA mają obowiązywać pod warunkiem niewykonywania przez Ukrainę działań ofensywnych przeciw Rosji. Według dokumentu ich utrata grozi m.in. w przypadku „wystrzelenia pocisku na Moskwę lub Petersburg bez przyczyny”.

Najbardziej szczegółowe punkty dotyczą kwestii terytorialnych. USA i Ukraina miałyby uznać de facto rosyjską kontrolę nad Krymem oraz obwodami ługańskim i donieckim. Obwody chersoński i zaporoski miałyby zostać zamrożone na linii kontaktu, a Rosja musiałaby wycofać się z innych zajętych terenów. Część obwodu donieckiego kontrolowana przez Ukrainę miałaby zostać przekształcona w strefę buforową i uznana za terytorium Rosji.

Tak ma przebiegać odbudowa Ukrainy. Zyskają Stany Zjednoczone

W warstwie gospodarczej plan przewiduje globalny program odbudowy Ukrainy. Sto miliardów dolarów z zamrożonych rosyjskich aktywów trafiłoby na inwestycje USA w Ukrainie, z czego Stany Zjednoczone otrzymałyby połowę zysków. Europa miałaby dołożyć kolejne 100 mld dolarów. Pozostałe rosyjskie środki zasiliłyby wspólny amerykańsko-rosyjski fundusz inwestycyjny.

Projekt obejmuje również kwestie energetyczne, w tym wznowienie pracy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pod nadzorem MAEA i równy podział produkowanej energii. Gwarantowany miałby być także eksport zboża przez Morze Czarne oraz swobodna żegluga po Dnieprze.

Plan przewiduje powstanie komisji humanitarnej odpowiedzialnej za wymianę jeńców „wszyscy za wszystkich”, uwolnienie cywilów i pełną amnestię. Ukraina miałaby przeprowadzić wybory w ciągu 100 dni, a nad realizacją porozumienia czuwałaby Rada Pokoju kierowana przez Donalda Trumpa.

