Izrael zaskoczył społeczność międzynarodową. Kraje Afryki nie kryją oburzenia

Izrael niespodziewanie uznał niepodległość Somalilandu, samozwańczej republiki, która w 1991 roku ogłosiła oderwanie się od Somalii. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił już, że jego kraj będzie ubiegał się o natychmiastową współpracę z Somalilandem w zakresie rolnictwa, zdrowia, technologii i gospodarki.

Izrael uznał niepodległość Somalilandu

Co więcej, Netanjahu pogratulował przywódcy separatystycznej republiki, Abdirahmanowi Mohamedowi Abdullahiemu, chwaląc jego przywództwo i zapraszając do Izraela. Jak tłumaczył, decyzja o uznaniu Somalilandu jest „zgodna z duchem Porozumień Abrahamowych, podpisanych z inicjatywy Donalda Trumpa”.

Porozumienia Abrahamowe to umowy z 2020 roku, w których Izrael formalizował swoje stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem oraz w dalszej perspektywie innymi krajami. Teraz do umowy przystąpił Somaliland.

Takim gestom ze strony Izraela sprzeciwić musiał się premier Somalii. Podkreślał, że jego rząd potępia decyzję Netanjahu jako „nielegalny krok” i „celowy atak” na suwerenność jego kraju. Po raz kolejny powtórzył, że odrzuca jakąkolwiek możliwość uznania Somalilandu za niepodległe państwo.

„Rząd potwierdza swoją determinację do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dyplomatycznych, politycznych i prawnych, zgodnie z prawem międzynarodowym, w celu obrony swojej suwerenności, jedności i uznanych przez społeczność międzynarodową granic” – podkreślał.

Kraje Afryki oburzone działaniami Izraela

Głośny sprzeciw wyraził też Egipt. Minister spraw zagranicznych tego kraju Badr Abdelatty rozmawiał w tej sprawie ze swoimi odpowiednikami z Somalii, Turcji oraz Dżibuti.

„Szefowie dyplomacji potępili uznanie Somalilandu przez Izrael, potwierdzili pełne poparcie dla jedności i integralności terytorialnej Somalii oraz ostrzegli, że uznanie regionów separatystycznych stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” – oznajmiło egipskie MSZ.

Sprzeciw dla uznania Somalilandu poparła też Unia Afrykańska.

