Chaos na włoskiej kolei w trakcie igrzysk. Władze ujawniają szokujące powody

Ruch kolejowy w samym sercu Włoch został poważnie zakłócony w sobotę 14 lutego. Składy na kluczowych trasach notowały ponadgodzinne opóźnienia.

Chaos na włoskiej kolei. Sprawcy działali celowo

Utrudnienia pojawiły się m.in. w pociągach łączących Rzym z Neapolem oraz Rzym z Florencją. W cierpliwość musieli uzbroić się niemal wszyscy pasażerowie, którzy chcieli dostać się z północy na południe Włoch (lub odwrotnie), ponieważ mnóstwo połączeń było opóźnionych o co najmniej kilkadziesiąt minut.

Jak się okazało, powodem zakłóceń było uszkodzenie kabli oraz ich spalenie. Włoskie służby nie mają wątpliwości, że było to umyślne działanie. – To obrzydliwe akty przestępcze wymierzone w pracowników i całe Włochy. Stanowczo potępiamy sprawców, bo to, co zrobili mogło mieć dramatyczne skutki dla całej włoskiej społeczności i narażało nasze bezpieczeństwo – stwierdził Matteo Salvini, minister infrastruktury i transportu.

Polityk podkreślił, że „w związku z incydentami na kolei zdecydowano się wzmocnić kontrolę oraz ochronę, aby nie tylko wytropić sprawców, ale także uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości”.

Sabotaż na kolei z powodu ZIO 2026?

W tym kontekście warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu incydent na włoskiej kolei. W ubiegłym tygodniu (7 lutego) uszkodzona została infrastruktura kolejowa w pobliżu Bolonii. Wówczas opóźnienia pociągów sięgały nawet 2,5 godziny. Sprawcami okazali się członkowie jednej z grup anarchistycznych. Kilka dni później zakłócony został ruch pociągów w Lombardii. W tym wypadku także pojawiły się poważne sugestie, że może to być akt sabotażu.

Szczególnie, że we Włoszech trwają właśnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy włoskie służby zostały postawione w stan gotowości, w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia. Według szacunkowych danych w trakcie ZIO 2026 w samym Mediolanie miało się pojawić nawet 400 tysięcy turystów.

