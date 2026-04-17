Harry i Meghan znów na świeczniku. „Chcieli tylko wzmocnić markę”

17 kwietnia zakończy się czterodniowa wizyta księcia Harrego i księżnej Meghan w Australii. W sieci pojawiło się sporo pytań dotyczących tej podróży, w szczególności o jej koszty.

Co było w programie wizyty?

Jak ustaliły media, para wzięła udział m.in. w spotkaniu z pacjentami szpitala dziecięcego w Melbourne, uczestniczyli w regatach żeglarskich, a także pojawili się w siedzibie organizacji Batyr, która zajmuje się zdrowiem psychicznym. Książę Harry uczestniczył również w szczycie InterEdge Summit, natomiast księżna w roli jurorki w programie "MasterChef Australia". Meghan wzięła również udział w “niezwykłym weekendzie dla dziewczyn” organizowanym w Sydney m.in. przez podcasterkę Gemmę O'Neill.

Fala komentarzy i pytań

W związku z tym, że para zrezygnowała w 2020 roku z królewskich obowiązków pojawiały się pytania, jaki był charakter tej wizyty, ile kosztowała podatników oraz ile ewentualnie zarobili podczas komercyjnych wydarzeń. Liam Maguire rzecznik pary miał z kolei przekazać, że wizyta miała charakter “prywatny, biznesowy i filantropijny"

Według ustaleń medialnych książę miał nie otrzymać wynagrodzenia za udział w InterEdge Summit, a księżna za występ w programie telewizyjnym. Według doniesień, do których dotarło Sky News, „zespół Harry'ego i Meghan stanowczo obstawał przy tym, że wszystkie koszty ochrony pokrywane są prywatnie. Zaprzeczyli i odrzucili internetową petycję, która twierdziła, że australijscy podatnicy nie powinni za nic płacić – nazwali to absurdem”.

– Kim oni właściwie są? Nie są członkami rodziny królewskiej, ale zachowują się jak członkowie rodziny królewskiej – pytała komentatorka i autorka Bonnie Greer w rozmowie z CNN. Z kolei według Holly Wainwright redaktorki naczelnej serwisu informacyjnego Mamamia nie wrócili do Australii jako część rodziny królewskiej, ale jako „jakiś nowy, niezniszczalny hybryd” .

Natomiast Cindy McCreery, profesor historii i ekspertka ds. monarchii na Uniwersytecie w Sydney zwróciła uwagę w rozmowie z Australian Associated Press, że prawdopodobnie wybrano Australię, aby „przyczyniła się do wzmocnienia ich marki” .

– Musimy mieć świadomość, że ich możliwości są nieco ograniczone, nie mogliby odbyć tej podróży w Wielkiej Brytanii. To absolutnie nie byłoby wspierane. Australia jest eksperymentem i ciekawe będzie, czy zaowocuje to w przyszłości wizytami w innych krajach, w których będzie można połączyć działalność charytatywną z komercyjną – dodała.

