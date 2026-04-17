Cieśnina Ormuz odblokowana. Co z obawami ws. zawieszenia lotów?

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi poinformował w mediach społecznościowych, że w związku z zawieszeniem broni między Libanem i Izraelem na 10 dni, Cieśnina Ormuz zostaje „całkowicie otwarta” dla statków handlowych na ten czas. Szef irańskiego MSZ dodał, że statki muszą korzystać z „wyznaczonej trasy” określonej wcześniej przez tamtejsze władze. Najprawdopodobniej ma to związek z obecnością min morskich.

Nawiązał do tego w serii wpisów na swojej platformie Truth Social Donald Trump. W pierwszym padło „dziękuję”. „Blokada morska pozostanie w pełnej mocy i będzie obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do Iranu, aż do momentu, gdy nasze porozumienie z Iranem zostanie w 100 proc. sfinalizowane. Proces ten powinien przebiegać bardzo szybko, ponieważ większość punktów została już wynegocjowana” – dodał w kolejnym wpisie prezydent USA.

Donald Trump w euforii ws. całkowitego odblokowania Cieśniny Ormuz. Czy jest się z czego cieszyć?

Trump w końcu napisał, że „Iran z pomocą Stanów Zjednoczonych, usunął lub właśnie usuwa wszystkie miny morskie”. Na koniec amerykański przywódca ocenił, że to „wspaniały i niesamowity dzień dla całego świata”. Nie wiadomo, czy otwarcie cieśniny oznacza, że należy uiścić opłatę za jej pokonanie. Cieśnina Ormuz to kluczowy szlak żeglugowy, którym transportuje się około 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Po zamknięciu cieśniny ceny ropy wzrosły do najwyższego poziomu od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Spowodowało to podwyżkę cen benzyny i oleju napędowego, co uderzyło w kierowców. Pojawiły się także obawy dotyczące dostaw paliwa lotniczego. Spekulowano, że linie lotnicze będą zmuszone zawiesić loty, co przełoży się na turystów i podróżnych. Po ogłoszeniu otwarcia cieśniny ceny ropy spadły o co najmniej 10 proc. i osiągnęły najniższy poziom od pięciu tygodni.

