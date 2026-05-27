Polka przepadła na hiszpańskiej wyspie. Detektyw wskazał „bardzo niepokojącą” rzecz

Policja w Gnieźnie od połowy maja szuka zaginionej Anny Wilskiej. Rodzina ostatni kontakt z 33-latką miała w połowie kwietnia. Kobieta od listopada 2025 r. przebywała na Majorce. Anna Wilska prowadziła rozmowę z bratem, która została przerwana. Po kilku dniach z konta obcego mężczyzny wysłała wiadomość, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz paszport. 33-latka zapewniła, że zadzwoni do swojej siostry, „żeby się nie martwiła”. Kontakt jednak nie nastąpił.

Koordynator międzynarodowego zespołu detektywów Dawid Burzacki zdradził „Faktowi”, że według dotychczasowych ustaleń Polka „nie opuściła Majorki ani drogą lotniczą, ani promową przy użyciu swoich danych osobowych”. – Niestety nadal nie zgłosiły się osoby, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy widziały Annę na wyspie lub posiadają informacje dotyczące miejsca, w którym mogła przebywać czy mieszkać – dodał detektyw.

Anna Wilska zaginęła w Majorce. Detektyw o zniknięciu ważnego dowodu

Zdaniem Burzackiego „to bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę skalę ruchu turystycznego na Majorce”. – Pomimo prowadzonych działań, zarówno nam, jak i hiszpańskiej policji, nie udało się zabezpieczyć monitoringu, który pozwoliłby jednoznacznie ustalić, czy Anna sama zgłosiła się na komisariat policji w celu zgłoszenia kradzieży dokumentów, czy też była tam w towarzystwie osoby, od której później wysłała swoją ostatnią wiadomość do znajomych – powiedział detektyw.

Wszystko przez to, że „monitoring po upływie około miesiąca został automatycznie nadpisany, co uniemożliwiło jego późniejsze zabezpieczenie i analizę”. Zdaniem śledczych kluczową rolę w sprawie odgrywa mężczyzna, z którego telefonu Anna Wilska wysłała wiadomość do bliskich. Niedawno nagle przestał odpowiadać na wiadomości, a do tego usunął swój profil.

