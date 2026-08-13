Meduzy sparaliżowały działanie elektrowni jądrowej. Reaktory wyłączone

Do nieplanowanych wyłączeń doszło w poniedziałek w elektrowni jądrowej Gravelines na północy Francji. Jak przekazał operator obiektu, koncern EDF, rój meduz zatkał pompy doprowadzające wodę potrzebną do chłodzenia bloków. Informacje podały France24 oraz agencja AFP. Skutki nietypowego incydentu były poważne dla bieżącej pracy elektrowni. Trzy reaktory zostały wyłączone, natomiast moc czwartego ograniczono o połowę. W rezultacie tylko jeden z sześciu bloków w Gravelines działał z pełną wydajnością.

Szósty reaktor nie był dostępny już przed pojawieniem się meduz. Pozostawał wyłączony ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Po awarii pomp możliwości produkcyjne całego obiektu zostały więc znacznie ograniczone.

Meduzy zatkały elektrownię jądrową. EDF: „Nie ma wpływu na bezpieczeństwo”

Operator elektrowni podkreślił, że mimo wyłączenia reaktorów nie pojawiło się zagrożenie dla instalacji ani jej otoczenia. EDF zapewnił również, że zdarzenie nie naraziło pracowników obiektu.

— Ta sytuacja nie ma wpływu na bezpieczeństwo instalacji, bezpieczeństwo personelu ani środowiska — przekazał koncern w oficjalnym komunikacie.

Nieplanowane zatrzymanie bloków było reakcją na problemy z systemem doprowadzającym wodę do chłodzenia, a nie następstwem awarii samego reaktora. Według EDF procedury pozwoliły bezpiecznie ograniczyć pracę elektrowni jądrowej.

Nie tylko meduzy. Pogoda zakłóca pracę elektrowni

Francuskie media przypominają, że to nie pierwszy w tym roku przypadek ograniczenia produkcji energii w tamtejszych elektrowniach jądrowych. Wcześniej problemy powodowały fale upałów i susze. W czerwcu i lipcu EDF wyłączał część bloków z powodu ekstremalnie wysokich temperatur. Tym razem przyczyna była zupełnie inna: pompy wykorzystywane w procesie chłodzenia zostały zablokowane przez rój meduz.

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