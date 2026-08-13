Ludzie przestają cię słuchać? Powód może być zupełnie inny, niż myślisz

Czy zdarzyło ci się uczestniczyć w spotkaniu, podczas którego jedna osoba mówiła przez kilkanaście minut, a mimo to nikt nie zerkał na telefon ani nie odpływał myślami? A czy przydarzyła ci się sytuacja odwrotna, w której wystarczyło kilkadziesiąt sekund czyjejś wypowiedzi, aby pojawiło się znużenie, rozdrażnienie lub trudność ze skupieniem uwagi, choć przekazywane informacje były wartościowe? Wbrew powszechnemu przekonaniu nie zawsze decyduje o tym charyzma czy talent oratorski. Bardzo często kluczową rolę odgrywa sposób mówienia, który z perspektywy logopedii stanowi złożoną kombinację oddechu, fonacji, artykulacji, tempa, rytmu i melodii wypowiedzi.

To właśnie te elementy sprawiają, że głos może działać kojąco, przekonująco i angażująco albo przeciwnie, wywoływać zmęczenie u słuchacza, nawet jeśli mówca nie ma takiego zamiaru.

Mózg słucha nie tylko słów