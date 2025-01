„Czerwony, czyli Miłość” – wystawa prac Anisha Kapoora z kolekcji Apartamentów Grzybowska FLARE otwiera się dla publiczności

W Willi Fabrykanta przy ul. Grzybowskiej 58 wystawionych zostanie 6 akwafort Kapoora z dwóch cykli: "Red Shadow" z 2016 roku oraz "Flow Red" z 2019 roku.

"Prace te, łączące w sobie geometryczne formy z organicznymi kształtami, ukazują niezwykłą grę kontrastów i bogactwo interpretacji" – mówi dr Joanna Kiliszek, kuratorka wystawy. "Artysta używa wielu pigmentów, ale czerwony jest jego ukochanym kolorem, który od lat króluje w jego twórczości. Sam artysta w wielu wywiadach mówi, że jest to kolor ziemi symbolizujący miłość i płodność. Tak więc czerwony zawiera według Kapoora pierwiastek żeński. Dla niego jest to kolor, który stanowi początek kultury."

Anish Kapoor jest uważany za jednego z najbardziej uznanych na świecie artystów swojego pokolenia. Urodził się w 1954 roku w Bombaju, w żydowsko-hinduskiej rodzinie. W latach 70. przeniósł się do Londynu, by studiować sztukę. Jego prace zyskały uwagę w latach 80. Początkowo tworzył abstrakcyjne rzeźby przy użyciu naturalnych materiałów, takich jak wapień, marmur i gips. Jego instalacje zachwycają bogatą kolorystyką, wyrafinowanymi powierzchniami i efektami optycznymi. Do jego najbardziej znanych dzieł należą: 110-tonowa rzeźba Cloud Gate wykonana z polerowanej stali nierdzewnej dla chicagowskiego Millennium Park oraz Sky Mirror, wklęsłe lustro o średnicy około 10 metrów, które zostało wystawione przed Rockefeller Center w Nowym Jorku.

„Kolekcja akwafort Anisha Kapoora, prezentowana obecnie na wystawie, w przyszłości ozdobi przestrzenie wspólne Apartamentów Grzybowska FLARE, najnowszej inwestycji Archicom Collection” – mówi Dawid Wrona, COO Archicom Collection. „Kiedyś luksus definiowano przez błysk i przepych – dziś jest on wyciszony, jak skrojony na miarę garnitur: z najlepszych materiałów, perfekcyjny w detalu, ale bez ostentacji. Dlatego wybraliśmy dzieła Kapoora. Jego sztuka to nie tylko dekoracja, ale także przestrzeń emocji i refleksji, która harmonijnie dopełnia ideę współczesnego luksusu – subtelnego, ale niezapomnianego. Dzieła te są na tyle inspirujące i niezwykłe, że zdecydowaliśmy się zaprezentować je szerokiemu gronu odbiorców.”

Wystawa „Czerwony, czyli Miłość” to nie tylko prezentacja wyjątkowych dzieł jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów, ale także podróż przez symbolikę koloru czerwonego, który od wieków odgrywa kluczową rolę w różnych kulturach i tradycjach. Używając intensywnego czerwonego pigmentu, Kapoor porusza tematy miłości, matriarchatu i początków kultury. Wystawa pozwala odkryć, jak barwa, której artysta nadaje szczególne znaczenie, może oddziaływać na nasze emocje i postrzeganie sztuki.

Czerwony to kolor o bogatej historii i symbolice. "Czerwona barwa ma silny związek z człowiekiem. Jest kolorem krwi i ognia, czyli miłości i życia, ale może też oznaczać zniszczenie. Czerwony jest również podstawowym kolorem, który w połączeniu np. z niebieskim i żółtym może tworzyć wiele innych barw. Jest on też pierwszą barwą, którą dzieci widzą, zaraz po bieli i czerni" – dodaje kuratorka wystawy.

W kulturze zachodniej czerwony kojarzony jest z miłością, a w kulturach azjatyckich symbolizuje szczęście i radość. W chińskiej filozofii czerwień kojarzona jest z ogniem i wiąże się z agresją, pewnością siebie i przywództwem.

Wystawa "Czerwony, czyli Miłość" będzie dostępna dla zwiedzających od soboty, 25 stycznia 2025 roku, w Archicom Collection Gallery przy ul. Grzybowskiej 58. Tego dnia o godzinie 11:00 po wystawie oprowadzi jej kuratorka, dr Joanna Kiliszek.Ekspozycję będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00.