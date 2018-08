Jak narodził się pomysł projektu „100 Lat Radości z Niepodległości”?

Mariusz Stasiak-Apelski: Idea naszego programu „100 Lat Radości z Niepodległości” pojawiła się w gronie fundatorów Fundacji „Damy Radę – z Kulturą!”. Rok 2018 jest rokiem szczególnym, w którym możemy cieszyć się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym pomyśleliśmy, że damy możliwość Polakom radosnego obchodzenia tego jubileuszu, poprzez formułę teatralną. Współpracujemy w tym zakresie z Krakowskim Teatrem Komedia, który ma szereg doświadczeń w wystawianiu komediowych spektakli w różnych miejscach w Polsce. Nasz wspólny projekt: wystawienia stu spektakli o charakterze radosnym, patriotycznym i komediowym ma charakter misyjny, gdyż formuła spektakli jest głównie otwarta. Pojawimy się w wielu ciekawych, niekoniecznie kojarzących się z teatrem miejscach.

Te ciekawe, oryginalne miejsca to jedno z założeń tego programu?

Anna Stasiak-Apelska: Absolutnie tak. Chcemy dać widzom możliwość obejrzenia spektaklu, w wymykających się regułom teatralnym miejscach. Dlatego, premiera pierwszego spektaklu „Miłość w dużych miastach – czyli korpo i tradycja”, odbyła się w Kopalni Soli „Wieliczka”, 125 metrów pod ziemią oraz na Zamku w Pułtusku, gdzie przywróciliśmy tradycję sprzed kilkuset lat. Teraz przygotowujemy się do premiery drugiego spektaklu „Pan Tadeusz z M3”, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Będziemy też na zamku w Krasiczynie, Baranowie Sandomierskim, na plaży w Sopocie, w PGE Narodowy, na żaglowcu „Chopin”, który w trakcie spektaklu wypłynie w rejs po mazurskich jeziorach i...na Kasprowym Wierchu. Będziemy w całej Polsce.

Galeria:

Inauguracji programu 100 lat radości z niepodległości

O czym są spektakle przygotowane na tę okoliczność?

Anna Stasiak-Apelska: Każdy ze spektakli jest inny, łączy je natomiast odniesienie do naszej historii i radosny, patriotyczny wydźwięk. We wspomnianym już wcześniej spektaklu „Miłość w dużych miastach – czyli korpo i tradycja” poruszamy dość bieżący problem młodego małżeństwa, które przeprowadza się z małej miejscowości do Warszawy. Ona – zachwycona miejskim wyścigiem szczurów w korporacji, on – tęskniący za ich dawnym życiem, z dala od miasta. Pojawiają się też ojcowie i wuj Leon, którzy starają się jakoś młodych pogodzić. Cały spektakl odnosi się do Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pierwszej Kompanii Kadrowej, a publiczność ma okazję zaśpiewać wraz z aktorami legionowe piosenki, co do tej pory chętnie na spektaklach czyniła. Natomiast w „Panu Tadeuszu z M3”, sen miesza się z jawą, śledzimy perypetie rodziny Kowalskich, których pewnego dnia nawiedza hydraulik w osobie Pana Tadeusza z mickiewiczowskiej epopei, a ten, kogo dotknie mówi wierszem – 13 zgłoskowcem. Ten spektakl odnosi się do powstania polskiego hymnu. Jesteśmy w trakcie produkcji trzeciego spektaklu „My Bracia Polacy znad Wisły”. Wszystkie szczegółowe opisy sztuk, jak i trailery, można zobaczyć na naszej stronie internetowej: www-krakowski-teatr-komedia.pl

Jak można zdobyć bilety na spektakle w ramach programu „100 Lat Radości z Niepodległości”?

Mariusz Stasiak-Apelski: Jako, że program ma charakter misyjny i edukacyjny, spektakle nie są biletowane i głównie wstęp jest wolny. Wyjątkiem jest spektakl, który zagramy 18 sierpnia pod pokładem żaglowca „Chopin”, wypływając w rejs oraz jesienią w Kopalni Soli „Wieliczka” - w tych miejscach wstęp będzie z zaproszeniem.

Nie zamierzacie poprzestać tylko na roku 2018...

Mariusz Stasiak-Apelski: Owszem, zamierzamy świętować stulecie odzyskania niepodległości naszymi spektaklami, także w roku 2019, a może i nawet 2020. Na 2019 rok mamy w planach wyprodukowanie jeszcze dwóch spektakli, planujemy też pojawić się z naszym radosnym programem u rozsianej po całym świecie Polonii. Ambitnych pomysłów mamy wiele, będziemy starać się je realizować i „Damy Radę – z Kulturą!”.

