Warszawa w rytmie Mozarta. Ruszył kolejny Festiwal Mozartowski

Premierą „Łaskawości Tytusa” w reżyserii Anny Sroki-Hryń rozpoczął się 8 maja br. w Warszawie 34. Festiwal Mozartowski. Przez blisko dwa miesiące Warszawska Opera Kameralna stanie się centrum europejskiego święta muzyki klasycznej. – To festiwal nie tylko dla melomanów – stwierdziła Alicja Węgorzewska-Whiskerd, dyrektorka instytucji.

Program 34. Festiwalu Mozartowskiego: klasyka, premiery i edukacja muzyczna

„Łaskawość Tytusa” to ostatnia opera seria w dorobku Mozarta, utwór o władzy, przebaczeniu i dramatycznych wyborach. W Warszawskiej Operze Kameralnej zabrzmiał on w nowym ujęciu scenicznym Anny Sroki-Hryń i pod batutą Benjamina Bayla. Premiera nie tylko zainaugurowała tegoroczny festiwal, ale też wyznaczyła jego charakter: szacunek do klasyki, ale bez strachu przed nowoczesną formą.

W tegorocznej edycji, która potrwa do 6 lipca, zaplanowano łącznie kilkadziesiąt wydarzeń: spektakli, koncertów i spotkań edukacyjnych. Publiczność usłyszy największe dzieła Mozarta, m.in. „Don Giovanniego”, „Czarodziejski flet”, „Wesele Figara”, „Idomeneo”, „Uprowadzenie z Seraju” czy monumentalne „Requiem d-moll” i „Mszę c-moll”.

Wśród wydarzeń szczególnych znalazł się koncert „Moje życie z Mozartem” (25 maja), oparty na eseju Erica-Emmanuela Schmitta i połączony z jego autorską interpretacją tekstu. Wydarzenie odbędzie się w jednej z najbardziej prestiżowych przestrzeni stolicy – Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Festiwal zakończy z kolei gala „Mozart Night” 29 czerwca w Teatrze Polskim.

– Mozart to nie tylko geniusz, ale też człowiek z krwi i kości. W jego muzyce jest wszystko: dramat, ironia, liryzm i bunt. Ten festiwal to podróż przez emocje – podkreśliła Alicja Węgorzewska-Whiskerd w rozmowie z PAP.

Obok klasycznych oper i koncertów, Warszawska Opera Kameralna proponuje także program dla najmłodszych. „Mozart Junior” to edukacyjna część festiwalu skierowana do dzieci i młodzieży. W ramach tej odsłony zobaczymy m.in. spektakle „Ostatnia serenada: Don Giovanni ukarany” oraz „Prawdziwa historia Czarodziejskiego fletu”. Celem programu jest oswojenie najmłodszych z formą operową i pokazanie im, że Mozart może być nie tylko zrozumiały, ale i fascynujący.

Co więcej, tegoroczna edycja festiwalu ma również mocny wymiar międzynarodowy – na scenie pojawią się artyści z Włoch, Austrii, Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Orkiestrze towarzyszyć będą Chór WOK oraz zespoły historyczne, grające na instrumentach z epoki. – Tworzymy wydarzenie dostępne, w którym liczy się nie tylko forma, ale i energia spotkania. To święto wspólnoty, jakie może zbudować tylko muzyka – dodała Węgorzewska-Whiskerd.

