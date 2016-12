Waszczykowski: Nie chcę grać z Białorusinami. Chcę się z nimi ułożyć

Dwa pytania do Polaka Czego sobie życzyć, co miałoby się wydarzyć w naszym kraju, zanim ostatnie uderzenie zegara obwieści koniec 2017 r.? Niestety grudzień 2016 r. nie pierwszy raz w naszej historii okazał się miesiącem konfliktów. Czy da się tego uniknąć? A może spróbujmy spojrzeć na politykę z... 4 Autor: Jacek Pochłopień

Niedyskrecje parlamentarne ŁASKA PREZESA PIS NA PSTRYM KONIU JEŹDZI. Doświadczył tego marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w ubiegłym tygodniu wykluczył z obrad Michała Szczerbę, co wywołało kryzys parlamentarny. Otóż marszałek chciał zażegnać konflikt... 8 Autor: Eliza Olczyk

Eliza Olczyk Autor: Joanna Miziołek

Obraz tygodnia 5 mln dol. kosztuje emisja 30-sekundowego spotu przy lutowej transmisji z Super Bowl. Telewizja Fox wyprzedała już ok. 90 proc. czasu reklamowego Wygrany Karol Tendera – były więzień Oświęcimia zmusił niemiecką telewizję ZDF do... 10

Info radar Polak walczył do końca Kierowcy w Europie zbierają pieniądze dla rodziny polskiego tirowca Łukasza Urbana, który próbował zapobiec zamachowi terrorystycznemu w Berlinie. Akcję w internecie zainicjował Brytyjczyk David Duncan, namawiając... 12

Lewo Prawo Lewo prof. Magdalena Środa filozofka, feministka 2017 – rok Jarosława K. NASTĘPNY ROK UPŁYNIE POD PANOWANIEM JAROSŁAWA K. Jego cień przesłania całą Polskę, tę obecną, tę przeszłą (bo Jarosław K. potrafi kształtować historię) i... 16

Zdarzyło się jutro „Rolnik szuka żony”, „Tiger” homofobów, a opozycja wybiera pizzę. ZARZĄDZONA PRZEZ PO BLOKADA MÓWNICY PRZYPOMNIAŁA NAM DAWNE DOBRE CZASY, kiedy w Sejmie była Samoobrona. Grzegorz Schetyna w roli śp. Andrzeja Leppera nie jest jednak... 20 Autor: Mariusz Cieślik

Mariusz Cieślik Autor: Robert Górski

21 TRENDÓW NA 2017 Jaki będzie rozpoczynający się rok? Co będzie na topie? O czym będzie się mówiło? I kto będzie miał największy wpływ na rzeczywistość? „Wprost” przewiduje najważniejsze trendy 2017 r. 22

STYL ŻYCIA. TO BĘDZIE MODNE Moda na wygodę Najbardziej pożądany ciuch 2017 r.? Zwykły biały T-shirt z napisem „We should all be feminist” Diora. Wpisuje się to w tendencję do upraszczania mody, nie tylko ulicznej, ale i tej z górnej półki. Sportowe ciuchy... 24

SŁOWA. O TYM BĘDZIE GŁOŚNO Postprawda Na trzy dni przed wyborami w USA tamtejsze media społecznościowe obiegła wiadomość o śmierci agenta FBI prowadzącego dochodzenie w sprawie Hillary Clinton. Artykuł rozszedł się po Facebooku z prędkością błyskawicy, a... 26

PiS robi papierowy zamach stanu Jarosław Kaczyński nie ma się dokąd wycofać z polityki, ale widać po nim znużenie. Szuka momentu, który mógłby być dla niego symbolicznym zwieńczeniem. Musi znaleźć formułę zakończenia swojej aktywności – mówi prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog. 28 Autor: Eliza Olczyk

Waszczykowski: Nie chcę grać z Białorusinami. Chcę się z nimi ułożyć Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w rozmowie z Elizą Olczyk i Jakubem Mielnikiem mówił m.in. o relacjach Polski z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, a także o pomysłach na zakończenie kryzysu migracyjnego. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział również, że... 34

Postawmy na Paryż MARCIN OCIEPA Brexit zmienia w polskiej polityce europejskiej niemal wszystko. Wielka Brytania była jedynym państwem członkowskim UE na Zachodzie, który podzielał nasz dystans do pogłębiania integracji europejskiej kosztem suwerenności... 38

Wojen ciąg dalszy Konflikty będą trwać, bo nie da się wiele zrobić bez wywołania wojny między głównymi graczami – mówi Scott Stewart, ekspert instytutu Stratfor. 40 Autor: Anna Gwozdowska

Szopka polska CHÓR KIBICÓW „BLACHA”: Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała... LICZNE KRZYKI Z ŁAW POSELSKICH: Nie! Nie! Zamknąć te durne japy! CHÓR KIBICÓW „BLACHA”: Ale że o co w sensie chodzi, cholerka?... 45

Wróżbici. Rynek na przyszłość Początek nowego roku to dla wróżbitów i astrologów czas żniw. Polacy chcą wiedzieć, co ich czeka w przyszłości. I są gotowi słono za to zapłacić. 48 Autor: Agata Jankowska

Warto być psychopatą Odkrycie w sobie psychopatycznych cech pomoże ci odnieść sukces w życiu – przekonuje dr Kevin Dutton, psycholog społeczny. 52

2016 pełen zakrętów Mijający rok w gospodarce obfitował w ostre zakręty i niespodziewane zwroty. Pod względem proponowanych zmian to najbardziej intensywny rok w ostatnim dziesięcioleciu: od pomysłów na uproszczenie podatków przez nowe podatki dla sklepów i... 56 Autor: Grzegorz Sadowski

Jestem dobrze poinformowanym optymistą W Polsce powinno być 5-6 dużych grup bankowych. W warunkach niskich stóp procentowych małe banki nie mają szans przetrwać – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. 58 Autor: Grzegorz Sadowski

Mamy wypełniać luki Nie mamy ambicji, żeby zarządzać gospodarką, bo centralizm w gospodarce przerabialiśmy już w PRL – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. 61 Autor: Szymon Krawiec

Nowa strategia dla Polski Przedstawiciele świata biznesu, ekonomii, polityki i organizacji pozarządowych, zrzeszeni w ramach Forum dla Wolności i Rozwoju, opracowali dla rządzących strategię rozwoju kraju. 62 Autor: Magdalena Gryn

Rekordy w przestworzach Rok 2016 był rekordowy dla Lotniska Chopina i naszego narodowego przewoźnika, co pozwala snuć kolejne dobre prognozy. 64 Autor: Magdalena Gryn

Prognozy na jutro Autonomiczne auta, rozwój chmur obliczeniowych i koniec dominacji Apple’a – to przyniósł rok 2016. Co da kolejny? 65 Autor: Magdalena Gryn

Świetny rok dla hotelarzy W 2016 r. polscy hotelarze udzielą ok. 80 mln noclegów. Tak dobre wyniki oznaczają szansę dla inwestorów. 66

Hossa bessa Łapać pirata Zygmunt Solorz-Żak nie zna litości. Nawet dwa lata pozbawienia wolności grożą pewnemu 30-latkowi z Nysy, który na początku grudnia transmitował na Facebooku galę sztuk walki KSW 37. Można było ją obejrzeć legalnie,... 67 Autor: Szymon Krawiec

Topienie Atlantica Wracają kontrowersje wokół likwidacji jednej z najbardziej znanych polskich marek. Wycena zadłużenia firmy była mocno zawyżona, wątpliwości jest więcej. 68 Autor: Artur Grabek

Polski skarb na Pacyfiku Polska jako jedno z kilkunastu państw na świecie posiada na Pacyfiku działkę. Ma ona wielkość jednej czwartej naszego kraju i kryją się na niej skarby warte nawet 130 mld dolarów. 70 Autor: Kamil Nadolski

Regiony ponad podziałami Relacje polsko-rosyjskie i polsko-litewskie bywają skomplikowane na szczeblu wielkiej polityki. Samorządy na obszarach przygranicznych dogadują się bez problemu. 72 Autor: Karol Wasilewski

O dwóch takich, co skusili Amazona Dwaj Polacy stworzyli technologię, która zamienia tekst w mowę. Dziś to motor napędowy biznesu giganta z USA. 74 Autor: Grzegorz Sadowski

Know How Watson w samochodzie IBM i Grupa BMW ruszyły ze wspólnym projektem badawczym, który ma przenieść sztuczną inteligencję do samochodu. Słynny superkomputer IBM Watson zostanie zamontowany w czterech hybrydowych samochodach sportowych BMW i8.... 76

Rok pod napięciem Nowe strategie, inwestycje w dodatkowe moce, elektromobilność i integracja z sektorem węgla to obszary, na których skupiały się działania grup energetycznych w 2016 r. 78 Autor: Magdalena Gryn

Kierunek: innowacje W 2016 r. Grupa Enea zmieniła strategię, kontynuuje inwestycje i buduje innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. 82 Autor: Magdalena Gryn

Orientacja na klienta Nasza oferta ma być jak menu w dobrej restauracji. Niekoniecznie bogate, ale z potrawami dobrej jakości – mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny. 84 Autor: Magdalena Gryn

Oszczędzanie z Energią Nasi klienci zyskiwali i zyskują wymierne oszczędności, a to przekłada się na poprawę ich konkurencyjności – twierdzi Wojciech Pomykała, prezes zarządu Energia dla Firm SA. 85

Targi na światowym poziomie Targi Kielce mają już 30 proc. udziału w polskim rynku wystawienniczym – mówi Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targi Kielce. 86

Wywarzony biznes Warzenie prawdziwego piwa jest bardziej sztuką niż procesem produkcyjnym – opowiada Tomasz Sulewski, współwłaściciel Browaru Sulewski. 88

Odpowiedzialne piękno Z czym może się kojarzyć firma kosmetyczna? Ta, o której mowa, na pewno z... samolotem napędzanym energią słoneczną i innymi pomysłami jej szefów. Poznajcie markę Clarins. 89

Warszawa ma najlepszy salon biznesowy na świecie Preludium Executive Lounge na Lotnisku Chopina to najlepszy salon biznesowy na świecie w kategorii Best Business Facilities – uznali klienci programu Priority Pass. 90

Sylwester „nie z tej epoki” z dala od miejskiego zgiełku „Jaki Nowy Rok, taki cały rok” – mówi polskie przysłowie. Dlatego każdy chce spędzić sylwestra w wyjątkowy sposób. Huczne przyjęcia w restauracjach, imprezy w klubach czy wizyty u znajomych. A co, jeśli chcemy, aby nadchodzący rok był pełen spokoju i harmonii? 92

Tabletka niezgody Antykoncepcyjna „pigułka po” ma być w Polsce wycofana z wolnej sprzedaży i wydawana na receptę. Od 14 grudnia tabletka awaryjna jest dostępna bez recepty na konserwatywnej Malcie. 94 Autor: Agnieszka Fedorczyk

Król szpiegów Wpływowe Niemki uwielbiały jego czar osobisty, ułańską fantazję i pieniądze. Dzięki temu rotmistrz Jerzy Sosnowski stworzył jedną z największych siatek szpiegowskich Polski międzywojennej. 96

Hity i kity, czyli oceniamy rok 2016 w kul turze Popkultura – OCENIA Kamil Śmiałkowski HITY Gwiezdne historie Twórcy „Łotra 1” doskonale uchwycili ducha kultowego filmu sprzed 40 lat. A przy tym pamiętali, że jego widzowie trochę przez ten czas podrośli. Seriale Netflixa... 104

Hirek Wrona: To się państwu spodoba CZEGO SŁUCHAM? TO ZALEŻY, CO ROBIĘ. Lubię tak zwane „christmasy”, ale funkowe. Rzadko u nas je słychać, a szkoda. Trzy lata temu odkryłem Jamesa Browna z funkowymi przebojami świątecznymi. To jest coś wielkiego! Mam też ostatnio fazę sentymentalną, odkurzyłem Milesa Davisa z... 108

Wydarzenie tygodnia Poeta za kółkiem Tytułowe „Paterson” to miasteczko pod Nowym Jorkiem. Ale i jego mieszkaniec o tym samym nazwisku. Kierowca autobusu, a jednocześnie artysta, nieustannie układający w myślach kolejne strofy „obserwacyjnych” wierszy.... 110

Berlin się nie boi EWA WANAT Pewnie nadal Pani nie zmieni zdania, żeby przyjmować »uchodźców« od Syrii po Pakistan” – napisał do mnie na FB jeden z polskich komentatorów. Nie, nie zmienię zdania. Miliony ludzi uciekających przed wojną i... 114

Kapitalizm z rodzinną twarzą „Firmy rodzinne są najzdrowszą częścią gospodarki” to stwierdzenie Piotra Wiesiołka, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, wygłoszone 17 października br. podczas prezentacji wyników III edycji badania „Polacy o firmach... 125

Firmy rodzinne, czyli DNA polskiego ładu moralnego i gospodarczego Pani Katarzynie Gierczak-Grupińskiej, założycielce Fundacji Firmy Rodzinne, dedykuję. 128

Nowa Szansa z Early Warning 7 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu Early Warning. Skierowany on jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają kłopoty lub się ich spodziewają. 130

Gorzka lekcja przedsiębiorczości Historia Dariusza Urbasia przedsiębiorcy, który przeżył bankructwo bez opcji ogłoszenia upadłości. 131

Przyszłość będzie kłopotliwa The future will be confusing wieszczył kurator poprzedniego Festiwalu Malta w Poznaniu, założyciel legendarnej trupy teatralnej Forced Entertainment Tim Etchells. Jego proroctwo potwierdzają wnioski Institute for the Future wynikające z przeprowadzonego badania na temat... 133

Projekt „Pszczoły” Do czego chcemy przygotować kolejne pokolenia? Po co jest szkoła? Po co uczymy nasze dzieci? Każdy rodzic, nauczyciel i pewnie każda osoba, której bliski jest temat edukacji, szuka odpowiedzi na takie właśnie pytania. Według mnie szkoła jest po to, by przygotować dzieci do... 135

Czy musimy zapadać na świąteczną gorączkę? W codziennym życiu przedsiębiorcy rodzinnego stresów nie brakuje. Spiętrzenie obowiązków związanych z odpowiedzialnością za pracowników, nieustającą troską o jakość i zadowolenie klientów, współpracą z kontrahentami, w... 138

Dlaczego relacje międzyludzkie mają istotne znaczenie dla naszego szczęścia? Wiele badań pokazuje, że chęć wzmacniania ważnych relacji osobistych, to podstawowa ludzka motywacja. Wszyscy doświadczamy mocnego pragnienia zawierania i utrzymywania relacji międzyludzkich, które byłyby silne, stabilne i rodziły pozytywne emocje. Z tego samego powodu... 140

Co o firmie mówi jej majątek Czwarty z cyklu artykułów grant thornton o wycenie wartości przedsiębi orstw. 142

Pozytywna Psychologia Porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę „Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera” – to myśl Eugene Delacroix, którą wybrałem na motto książki o mądrym doświadczaniu porażek i uczeniu się na błędach. Jako autorowi jest mi... 145

Social media - ostatni dzwonek! Jedna z najliczniejszych generacji w historii świata zaczyna zakładać rodziny. Tzw. milenialsi, czyli pokolenie wychowane w pełnym dostępie do nowych technologii i internetu, początkowo uznawani za niehołdujących stylowi życia swoich... 146

Nagie konary, nagi umysł Do sprawdzenia, jak pogoda wpływa na człowieka, najlepiej nadają się pacjenci chronicznym bólem. Badania roku 1999, które objęły trzy tysiące takich osób okresie pięciu lat, pokazały, że zima nie powiększa ich smutku, wiosenny wietrzyk wcale nie wypędza nich przygnębienia.... 149

Święta pachnące piernikami Mamy dla Was przepis na pyszne pierniki. Dostaliśmy je od naszej przyjaciółki, Magdy. Koniecznie zaangażujcie w pieczenie wszystkich członków rodziny. 150