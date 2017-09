Lista 50 najbogatszych Polek tygodnika „Wprost”. Top 5 zestawienia

„Warto dowiedzieć się, kto pnie się w górę, kto spada w dół, bo w takich zestawieniach jak w soczewce widać to, co dzieje się w całej gospodarce. Pojawienie się na liście Ewy Chodakowskiej, bohaterki naszej okładki, odzwierciedla coraz silniejszą w naszym kraju modę na zdrowy styl życia. W zestawieniu najbogatszych Polek wydarzyło się wiele, bo i też przykładów sukcesów pań w mimo wszystko zmaskulinizowanym świecie biznesu jest coraz więcej” – pisze redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień.

46 mln zł – taki trzeba było mieć majątek, żeby zadebiutować na tegorocznej Liście 50 najbogatszych Polek. I tyle zgromadziła Zenona Kwiecień, królowa porcelany, która kontroluje giełdową spółkę Wistil. Na listę tym razem wejść było trudniej. Rok temu ostatnia bohaterka zgromadziła 31 mln zł. Dzisiaj na liście już jej nie ma. Na podium mała rewolucja. Chociaż numerem jeden pozostaje Dominika Kulczyk, to przez ostatni rok nieco zbiedniała. Jej fortuna uszczupliła się o 800 mln zł, głównie za sprawą pozbycia się udziałów w niektórych spółkach. Ale to i tak żadne zagrożenie dla najbogatszej Polki, bo tym razem druga, a nie trzecia na podium, Barbara Komorowska zgromadziła 1,9 mld zł. Czyli cztery razy mniej od Dominiki Kulczyk. Na trzecią pozycję spadła matka Dominiki – Grażyna. Chociaż jej majątek podskoczył o 100 mln zł, to nie pozwoliło jej to na zachowanie tytułu wicenajbogatszej kobiety w Polsce.

Oto Top 5 najbogatszych kobiet w Polsce:

1. Dominika Kulczyk

7,7 mld zł

Gdyby tak przeliczyć majątek Dominiki Kulczyk ze złotówek na dolary, okazałoby się, że dysponuje fortuną większą od Karla Scheufele’a, bajecznie zamożnego Niemca, właściciela szwajcarskiej marki zegarków Chopard. Jedna Dominika ma więcej niż Georg von Opel, prawnuk pioniera niemieckiej motoryzacji Adama Opla. Miliarderka podkreśla, że nie zabiega o miejsca na listach najbogatszych. Mieszkając od kilku lat w Londynie, ceni sobie prywatność, szczególnie ze względu na dobro swoich dzieci.

2. Barbara Komorowska

1,9 mld zł

Mało kto o tym wie, ale to wcale nie mąż Zbigniew, ale właśnie Barbara Komorowska ma większość udziałów w Bakomie, największym w kraju producencie przetworów mlecznych. To ona trzyma też rękę na spółce Komagra, gigantycznym producencie oleju rzepakowego, na firmie Polskie Młyny czy spółce Bioagra-Oil, zajmującej się produkcją paliw. A to te kilka spółek stanowi fundament fortuny Komorowskich.

3. Grażyna Kulczyk

1,8 mld zł

Na początku przyszłego roku planuje otwarcie muzeum sztuki współczesnej w Susch. To miasteczko położone w odwiedzanym przez gości z całego świata regionie Engadyna między St. Moritz a Davos. Podobne muzeum chciała wybudować również w Polsce. Kupić działkę, postawić obiekt i udostępnić własną kolekcję. Półtora roku rozmawiała na ten temat z władzami Warszawy, które miałyby być partnerem w bieżącym utrzymaniu obiektu. Jednak do dzisiaj nie doszło do konkretów. A Grażyna Kulczyk jest największą prywatną instytucją kultury w Polsce. Jej kolekcja sztuki jest wyceniana na 100 mln euro.

4. Elżbieta Kaczmarek

1,77 mld zł

W spółwłaścicielka, wraz z mężem Bogdanem, dwóch gigantycznych producentów mebli: spółki Correct – K z Ociąża i Com.40 ze Skalmierzyc w Wielkopolsce. Rocznie produkują meble warte ponad 2 mld zł. Największy biznes robią ze szwedzką Ikeą, ale wypuścili też własną markę mebli tapicerowanych Comforty. Małżeństwo pozostaje najbardziej tajemniczą parą polskiego biznesu. Nie udzielają wywiadów, nie pojawiają się w mediach i nie ujawniają swojego wizerunku.

5. Teresa Mokrysz z rodziną

1,3 mld zł

Właścicielka jednej z największych firm rodzinnych w kraju. Dzisiaj Mokate to głównie producent kaw, herbat i kilkuset innych produktów spożywczych. Kto by pomyślał, że jeszcze na początku lat 90. w skład firmy wchodziła betoniarnia i fabryka paluszków, bo takie interesy prowadził wtedy mąż Teresy Mokrysz Kazimierz. Małżeństwo zdecydowało się przemianować biznes na Mokate, czyli MOkrysz KAzimierz TEresa. Zamiast betonu i paluszków postawili na śmietankę w proszku i cappuccino.

Pełne zestawienie Listy 50 najbogatszych Polek oraz więcej o rankingu w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”: