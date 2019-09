Ze smogiem można wygrać

ROZMAWIAŁ Marek Luster

Jakie działania podejmuje Urząd Miejski w Żywcu, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w mieście?

Wiele miast zauważyło problem smogu i konieczności ograniczenia niskiej emisji dopiero po raporcie WHO na temat najbardziej zanieczyszczonych szkodliwymi pyłami miast w Unii Europejskiej. Żywiec walkę z tymi zjawiskami rozpoczął już w 2007 r., wprowadzając Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W raporcie WHO z 2016 r. Żywiec znalazł się na pierwszymmiejscu – wtedy jeszcze bardziej zintensyfikowaliśmy działania, przez co w raporcie WHO z 2018 r. Żywiec spadł na czwarte miejsce w Unii i na drugie w Polsce. Naszym celem jest jednak znalezienie się poza tą niechlubną listą. Oczywiście PONE, dzięki któremu wymieniliśmy już ponad tysiąc nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły piątej generacji czy też kotły gazowe lub na pellet oraz powstało mnóstwo paneli solarnych, to duże osiągnięcie, ale cały czas za małe. Miasto bierze udział w każdym programie rządowym, wspieramy realizację programu „Czyste Powietrze”. Wspólnie z innymi gminami Żywiecczyzny napisaliśmy wnioski i otrzymaliśmy pieniądze na programy „Słoneczna Żywiecczyzna” (wartość programu to ponad 50 mln zł) czy „Smog Stop”. Poza działaniami inwestycyjnymi podejmujemy szereg działań edukacyjnych. Jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, które monitoruje zanieczyszczenie powietrza w każdej dzielnicy, a mieszkańcy mają możliwość obejrzeć wyniki pomiarów w trybie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnej i strony internetowej.

Jakie efekty tych działań są już widoczne?

Obserwując wyniki pomiarów zanieczyszczeń, zauważamy, że z roku na rok jest lepiej. Jednak tak naprawdę musimy dojść do takiego momentu, że domy będą opalane w sposób ekologiczny, a kominy domów z kotłami na węgiel zaopatrzone będą w odpowiednie filtry, które wyeliminują emisję toksyn. Trzeba też walczyć o to, by było większe zainteresowanie ciepłem systemowym i uzyskiwanym z energii elektrycznej, a także gazem. Do tego celu można dojść, pod warunkiem że ekonomia przestanie wygrywać z ekologią. Konieczne jest dofinansowanie ze strony państwa dla ekologicznych źródeł ciepła.

Co jeszcze planuje Żywiec, aby zmniejszyć problem smogu?

Dzięki grantom z Unii Europejskiej Forum Energii we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii przygotowuje dokument „Antysmogowa mapa drogowa dla miasta Żywca. Czyste ciepło poprzez czystą energię. Żywiec 2030”. Jestem przekonany, że w oparciu o ustalenia naukowców i naszą pracę sprawimy, że w Żywcu problem smogu zostanie rozwiązany w ciągu 10 lat.