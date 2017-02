Mark Zuckerberg ma polskie korzenie. Dwie prababki twórcy Facebooka mieszkały w Polsce

,,Moi pradziadkowie pochodzą z Niemiec, Austrii i Polski. Stany Zjednoczone są narodem imigrantów i powinniśmy być z tego dumni” – napisał kilka dni temu na swoim Facebooku Mark Zuckerberg, miliarder i twórca największego serwisu społecznościowego na świecie.

Po raz pierwszy publicznie oświadczył, że miał polskich przodków. Do tej pory w mediach nie mówił o tym nikt. Zuckerberg odwiedził przecież Polskę w 2013 roku. Spotkał się z ówczesnym ministrem cyfryzacji Michałem Bonim. Ale o swoich polskich korzeniach nie zająknął się wtedy ani słowa. My postanowiliśmy przypomnieć Zuckerbergowi co dokładnie łączy go z naszym krajem.

Prababka Zuckerberga od strony ojca Edwarda to Minnie Wiesenthal, żydówka urodzona na dawnych ziemiach polskich. Przyszła na świat w 1892 r. w Skale Podolskiej, jako córka Srula (Samuela) i Schneidel Wiesenthal (z domu Feuerberg). Z dokumentów, do których dotarliśmy wynika, że Minnie w rzeczywistości nazywała się Mania - takie imię miała w metryce, była też czwartym dzieckiem w rodzinie.

Skała Podolska była w granicach Królestwa Polskiego już od XV wieku. Miasto leżące na ważnym szlaku handlowym, wiodącym do Kamieńca było raz po raz najeżdżane przez Tatarów i Wołochów. W XVI wieku król Zygmunt I Stary chciał jakoś wynagrodzić miastu ciągłe walki z najeźdźcami. Zwolnił więc je z płacenia podatków i innych danin. Miasto mogło się rozwijać, ale nie na długo. W kolejnych wiekach plądrowali je Turcy i Kozacy. W końcu trafiło pod zabór austriacki.

Mania Wiesenthal wyjechała ze Skały do USA w 1911 roku, trzy lata przed wybuchem I wojny. Miała wtedy 25 lat. Co ją skłoniło do ucieczki? Hipotez jest wiele. – W tamtych czasach dziewczyna w takim wieku jak Mania powinna już mieć męża. Być może ojciec za mocno gonił ją do rytualnego małżeństwa i nie wytrzymała – tłumaczy Anna Przybyszewska Drozd dyrektor działu genealogicznego w Żydowskim Instytucie Historycznym.

W Stanach Mania przybrała imię Minnie. Przypłynęła na wyspę Ellis 16 grudnia 1911 r. na pokładzie amerykańskiego statku SS Finland. Faktem jest, że prababka Zuckerberga urodziła się na ziemiach historycznie polskich, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. weszły w skład II Rzeczypospolitej.

W sadze rodów Zuckerbergów pojawia się jeszcze jeden wątek związany z Polską. Prababką matki Marka Zuckerberga, Karen (z rodziny Kempner) była Dora Steinberg. Mieszkała w Nowym Jorku na Brooklynie. W spisie ludności z 1930 r. podała, że pochodzi z Polski, jej rodzice z Austrii, a jako swój język ojczysty wskazała polski.

Cały artykuł o polskich losach Zucekerberga przeczytacie w najnowszym wydaniu tygodnika,,Wprost”.