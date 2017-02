Jacek Kurski chce uszlachetnić disco polo

Sam Czabański zachowuje wobec disco polo rezerwę, deklarując, że tego rodzaju muzyki nie lubi. Z kolei szef TVP chcę tę muzykę prezentować w Telewizji Publicznej. Czabański przyznaje, ze rozmawiał na ten temat z prezesem Telewizji i że doszło między nimi na tym tle do pewnych kontrowersji. – Prezes przekonywał mnie, że nie można lekceważyć gustu paru milionów ludzi, zwłaszcza jak brakuje pieniędzy, a trzeba walczyć o oglądalność – relacjonuje Czabański.

Szef Rady Mediów Narodowych przyznaje, że właśnie oglądalność będzie brana pod uwagę przy ocenie rządów Jacka Kurskiego w Telewizji. – Nie chcę robić bożka z oglądalności, ale ona jednak jest ważnym wskaźnikiem. Po co komu nawet najlepsze kazanie w pustym kościele? Dlatego jeżeli oglądalność zacznie dramatycznie spadać, to choćby nie wiem jak zręczny politycznie był Jacek Kurski czy Zarząd TVP, to się nie obronią – deklaruje Czabański.

Szef Rady Mediów Narodowych dodaje że mechanizm ten działa w dwie strony. – Jeśli oglądalność będzie dobra, to musiałoby się zdarzyć trzęsienie ziemi, żeby ktoś miał zakusy na Kurskiego – dodaje.