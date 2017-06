Znalazł się plan śledztwa w sprawie Amber Gold

Sylwester Latkowski i Michał Majewski, dziennikarze skazani za opublikowanie wyników dziennikarskiego śledztwa dot. afery Amber Gold, złożyli do sądu wniosek o wznowienie postępowania karnego. Niezależnie skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o ułaskawienie. Wszystko to ma związek z ujawnieniem nowego dowodu w sprawie, który wcześniej był kwestionowany- planem śledztwa w sprawie Amber Gold - który obecnie znajduje się w aktach komisji śledczej ds. Amber Gold.

Podstawą do skazania dziennikarzy śledczych był kontrowersyjny artykuł 212 Kodeksu karnego dotyczący zniesławienie. Z oskarżeniem prywatnym przeciwko dziennikarzom wystąpił Marius Olech. Biznesmen kwestionował informację pochodzącą z planu śledztwa dotyczącą jego udziału w sprawie Amber Gold, co zostało opisane w artykule "Taki (para) bank jakie państwo”. Wobec tego, że dokument był tajny, w postępowaniu sądowym nie przeprowadzono z niego dowodu. – W sprawie dziennikarzy Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego występują dwa istotne zagadnienia prawne. Po pierwsze skazanie dziennikarzy przez sąd karny pomimo nieprzeprowadzenia istotnego dowodu jakim jest plan śledztwa w sprawie Amber Gold, a ponadto prowadzenie postępowania w sprawie wniosku o ułaskawienie w tzw. zwykłym trybie, to jest w trybie odbierania opinii od sądów karnych – komentuje obrońca, mecenas Paulina Piaszczyk. Jak podkreśla mecenas reprezentująca dziennikarzy, już na tym etapie prac Komisji Śledczej ds. Amber Gold widać, że opisane w artykule prasowym zdarzenia miały podstawy w faktach. – Nie powinno się kwestionować szczególnej wagi tej publikacji dla interesu społecznego i państwowego. Karanie dziennikarzy za ujawnienie tego rodzaju faktów ma charakter bezzasadnej represji. Z tego względu została podjęta decyzja o złożeniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania karnego wobec dziennikarzy oraz o ponownym złożeniu wniosku o ułaskawienie do Pana Prezydenta – wyjaśnia.